Адвокат Кирилла Кокорина: "Драка началась после оскорбления на букву "Е"

Сейчас в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, в ходе судебного заседания рассказал, что свидетель слышала оскорбление - прилагательное на букву "Е". После этих слов и завязалась драка.

- Я могу об этом говорить? Это большой... реверанс. Это же так называется, - сказал Барик.

Напомним, что все четверо обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!