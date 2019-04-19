Адвокат Барик: "Парней хотят уничтожить"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина прокомментировал ход заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам, которые имели место 8 октября 2018 года. По делу также проходят брат Кирилла, форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павла Мамаева и детский тренер Александр Протасовицкий.

– Парней хотят уничтожить! За что? Как мы жить-то дальше собираемся со всем этим? Они ведь ничего такого не совершили, правда? А их изничтожить хотят.



В пятницу, 19 апреля, в Пресненском суде Москвы состоится очередное заседания суда.

Кокорин и Мамаев: новый день суда. Live!