Адвокат Барик: "Парней хотят уничтожить"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина прокомментировал ход заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам, которые имели место 8 октября 2018 года. По делу также проходят брат Кирилла, форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павла Мамаева и детский тренер Александр Протасовицкий.
– Парней хотят уничтожить! За что? Как мы жить-то дальше собираемся со всем этим? Они ведь ничего такого не совершили, правда? А их изничтожить хотят.
В пятницу, 19 апреля, в Пресненском суде Москвы состоится очередное заседания суда.
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