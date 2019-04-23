Адвокат Александра Кокорина Ромашов: "Это – беззаконие!"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина рассказал о заседании Пресненского районного суда Москвы, которое прошло во вторник.

- С юридической точки зрения все дело расследовалось незаконно, - сказал Ромашов журналистам. - Вы представьте себе: 18 следователей, да еще и дают поручения десяти оперуполномоченным. И поручения вы слышали какого характера: собирать доказательства. Они могли эти поручения на деревню дедушке писать. Мы считаем, что это беззаконие! Про раскадровку вы слышали, про заключение сурдопереводчика – тоже. Вот вам и все доказательства.

Смотрите, прокурор отказался предоставлять часть свидетелей. Из 45 заявленных человек часть показаний мы заслушали, часть выступили в суде. Еще 12 свидетелей заслушаны не были. Прокурор отказался представить их суду, и суд отмалчивается. Вы меня извините, но получается в этих показаниях содержатся сведения, которые в какой-то части реабилитируют наших подзащитных. Если прокурор отказался от четверти доказательств, значит, он должен отказаться от всех остальных. Вы можете себе представить, что мы помогаем обвинению предоставлять свидетелей суду. (Александр Рогулев)

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка" с 10 октября.

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