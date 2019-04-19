Адвокат Александра Кокорина: "Пак и Гайсин врут!"

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, прокомментировал очередной день заседания суда. По инциденту также проходят брат форварда "Зенита" - Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павла Мамаева и детский тренер Александр Протасовицкий.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- Как вы оцениваете сегодняшнее заявление свидетелей?

- Положительно. У нас пропало вещественное доказательство - стул, который есть в камере хранения вещдоков ГСУ. Но в действительности тот ли это стул и вообще какой это стул, становится непонятно.

Знаете, почему говорят, что оторвана спинка, что стул расшатан? Тем самым хотят подчеркнуть силу удара. Вчера давал показания потерпевший Гайсин и рассказывал, что Пака ударили по голове, и он все время за нее держался. Но мы просматриваем видео и отмечаем судье, что он ни разу не взялся за голову. Вот почему утверждается, что был такой силы удар, что стул расшатался? Они взяли какой-то стул и придали незаконно статус доказательства.

- Можно доказать, что это не тот стул?

- Уже это доказано. Были показания официанта, который говорил, что это он стул вынес и спрятал в кладовку. Были показания электрика, который стулья монтирует. Он утверждает, что он это делал. И так далее. А сегодня оказалось, что это вообще другой стул.

- Лия, которая передавала стул, придет?

- Придет. У сегодняшнего свидетеля показания короткие. Буквально три абзаца. Но мы не настаивали, чтобы их огласили, а настаивали, чтобы допросить, чтобы устранить сомнение, что это тот стул. Удостоверились, что это не тот стул.

- Насколько сегодняшние видео были информативны?

- Ничего не дало. Повторно посмотрели запись, которую ваши коллеги выложили в Интернет. Все абсолютно на кадрах себя спокойно ведут, никакого подозрения на сотрясение мозга нет.

Если вы помните допрос Гайсина, он говорит, что Пак постоянно держался за голову. Вот вам сила удара. Спокойно себя ведут, никакого признака сотрясения мозга нет.

- Получаются, Пак и Гайсин врут?

- Получается, что да.

- То есть по сути они наврали суду под присягой?

- Выходит, да.

- И их можно привлечь к ответственности?

- Вы поймите одно. Здесь не важно привлекать к ответственности. Важно, чтобы восторжествовала справедливость. Чтобы людей осудили ровно в той степени, в которой они виноваты. Вот здесь в чем дело. Привлекать кого-то мы не сторонники. Вы видели, как мягко мы допрашивали и Пака, и Гайсина. Мы понимаем, что эти люди – потерпевшие. Но мы настаиваем на том, чтобы справедливость восторжествовала и люди получили соразмерное наказание.

- Как оцениваете программу Первого канала, который включили на суде с критикой вашей работы и ребят?

- Оцениваю это как создание оснований для содержания ребят под стражей. Это было на первом этапе, когда они еще не явились в следственные органы. Они же сами потом явились. Ажиотаж был создан с той целью, чтобы заключить под стражей людей. (Арман Мкртчян)

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды