Абрамов: «Ничего нового «Спартак» не изобрел, а в Станковиче нет ничего великого»

Футбольный агент Владимир Абрамов оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне.

«Теперь модель такая: копировать «Зенит», покупать латиноамериканцев и смотреть, что они делают на поле. Сейчас пытаются создать светлое желание верить в сербского тренера. Заставить понять болельщика, что при нем появляется шанс стать чемпионами. Посмотрите на подбор футболистов, как играет команда. Еще чуть-чуть, и мы будем как «Зенит». Мы будем не хуже, пусть «Зенит» пугается. Ничего нового «Спартак» не изобрел, а в Станковиче нет ничего великого», — цитирует Абрамова Legalbet.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.