Веллитон готов вернуться в «Спартак» в качестве игрока

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в интервью «СЭ» заявил о желании вернуться в московскую команду.

— Представляешь, если «Спартак» сейчас предложит вернуться...

— Моментально бы сказал: «Да!» У меня хорошая физическая форма, я постоянно тренируюсь, все еще молодой! Вот если бы ты был президентом, взял бы меня обратно?

Бразильский форвард выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом РПЛ.

Последним клубом 37-летнего игрока был «Гремио Новуризонтино».