Абдул Азиз Тетте: "Сейчас у "Динамо" подобралась очень хорошая команда"

Экс-полузащитник "Динамо" Абдул Азиз Тетте перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что у бело-голубых сейчас подобралась очень хорошая команда. Игра состоится 10 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Команде всегда следует что-то менять, чтобы удерживать баланс, – цитируют "Известия" Тетте. – Думаю, сейчас у "Динамо" подобралась очень хорошая команда. Это здорово для болельщиков. Ребятам же лишь следует усердно работать и идти вперед, тогда всё получится. Если говорить о "Зените" и покупке Малкома, это очень большой трансфер. Он отличный игрок, и его переезд в Россию должен здорово сказаться на всей лиге, сделав её более привлекательной.

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