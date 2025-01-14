Абаскаль: «Стоял вопрос: Джикия или Бабич. И я выбрал Бабича»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» подробно объяснил, почему бывший капитан красно-белых Георгий Джикия перестал выходить на поле во второй части РПЛ сезона-2023/24.

Последний полный матч за «Спартак» в РПЛ Джикия провел 2 сентября 2023 года в 7-м туре против «Краснодара» (0:2).

— Что произошло между вами и Георгием Джикией? Он был капитаном, но сначала потерял место в составе, что привело к скандалу, а после вообще покинул «Спартак».

— Как тренер я могу сказать, что любой выбор определяется результатом. Но есть и понятие футбольного вкуса: одному нравится Клопп, другому — Арне Слот, третьему — Гасперини. Некоторые тренеры предпочитают физически крепких игроков, другие — более быстрых. Наша идентичность требовала определенного уровня физической подготовки и техники. Основываясь на этом, мы делали выбор. Не отрицая факта того, что Джикия — крайне важный, а также опытный игрок.

Мы были нацелены на чемпионство и поэтому искали новых футболистов. Взяли Бабича, чтобы усилить конкуренцию в центре обороны. Помимо того что Срджан обладал важными качествами: длинные передачи, сильная игра на стандартах, — он с первого же матча начал забивать.

Конечно, непросто принять тот факт, что ты, капитан команды, теперь на скамейке запасных. Нужно быть в хорошей форме, а это нелегко. Мы старались помогать каждому, но угодить всем сразу нереально.

— То есть причины, по которым Джикия перестал играть, — игровые, а не личные?

— Безусловно. Джикия — опытный защитник, который хорошо читает игру. Но мы нуждались в более подходящем футболисте под высокую линию обороны, активный прессинг и стандарты. Поэтому изначально искали защитника, который был бы хорош на угловых и штрафных. Обратили внимание на Бабича, посчитав, что он закроет все потребности.

Теперь — по рабочей ноге. Правши обычно лучше играют левой ногой, чем левши — правой. Это вопрос ловкости и привычки. Поэтому стоял вопрос: Джикия или Бабич. И я выбрал Бабича.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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