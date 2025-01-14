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Сегодня, 08:10

Абаскаль заявил об обиде на Слишковича: «Он был единственным, кто не пришел попрощаться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» заявил об обиде на экс-помощника Владимира Слишковича.

Прошлый сезон «Спартак» завершал под руководством вашего ассистента Владимира Слишковича. Писали, что в последнее время у вас были напряженные отношения и даже конфликты.

— У меня никогда не было с ним конфликтов. Я лишь удивлялся некоторым вещам.

— Например?

— Когда едешь на базу, зная, что тебя уволят, то ожидаешь, что человек, которого ты привел и которому уже сообщили о назначении, хотя бы позвонит тебе и проинформирует. Скажет что-то в духе: «Тренер, завтра тебя уберут. Но мне сказали, что я могу остаться. Что думаешь?»

Представьте, что вы мой помощник и спрашиваете, как у меня дела. Я отвечаю, что все плохо, потому что меня только что уволили. А вы удивляетесь: «Что, правда?» Как будто вы не знали! Но уже спустя полчаса проводите тренировку в качестве главного тренера.

— Вы обсуждали это с ним?

— Нет. Я просто был удивлен отсутствием коммуникации. Ты работаешь бок о бок с человеком полтора года и как минимум должен сказать, что вчера тебе звонили из клуба и поставили главным. Речь об элементарной честности и уважении. Если бы я был вашим ассистентом, Микеле, то после звонка о своем назначении на вашу должность я бы первым делом сообщил об этом. Потому что мы работаем вместе.

— А когда это вообще произошло? После матча с «Сочи»?

— На следующий день. Я поехал на базу, чтобы попрощаться с командой. Кстати, писали, что я этого не сделал, но мы проговорили с игроками в офисе полчаса. Владимир [Слишкович] был единственным, кто не пришел.

Важно зафиксировать: у меня нет к нему претензий. Каждый сам принимает решения. Но прежде чем стать тренером, нужно стать человеком. И уважать других.

Такие поступки человеком не делают. Мы провели вместе почти два года, а он был единственным, кто не явился в тот день.

41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая 2024 года «Спартак» объявил об уходе Слишковича.

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ»

 

 

 

 

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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3
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 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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