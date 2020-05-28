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«А все остальные в «Спартаке» топ?» Шейдаев встал на защиту Гулиева

16:30
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Нападающий Рамиль Шейдаев поддержал полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, которого сослали в дубль за нарушение дисциплины. Экс-игрок «Зенита» прокомментировал высказывание Александра Мостового, который заявил, что Гулиев не соответствует уровню «Спартака».

— А все остальные там топ? — написал Шейдаев в сториз своего Instagram.

По информации «СЭ», Гулиев нарушил командную дисциплину, что выразилось в некорректном общении со специалистом по физподготовке Владимиром Чепзановичем. Игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского тренера, в итоге руководство приняло решение об отстранении Аяза от работы с основой.

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