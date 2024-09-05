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Сегодня, 17:15

8 сентября на стадионе в Черкизове пройдет День «Локомотива»

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Программа откроется в 11.00 на «Сапсан Арене» встречей ЮФЛ-3 между «Локомотивом» и «Зенитом».

В 14.30 стартует отбор в академию ФК «Локомотив» — на территории «Сапсан Арены» ждут мальчиков 2017-2015 годов рождения.

А в манеже за «Сапсан Ареной» пройдет отбор девочек 2017-2009 годов рождения. Участников ждет большая развлекательная программа, зоны клубной атрибутики и питания. Все ребята получат памятные подарки от клуба.

Продолжится День «Локомотива» на Южной площади.

Гостей ждут традиционные активности: мастер-классы, панна-футбол, фотозоны, автограф-сессии легенд красно-зеленых.

А в 14.50 на сцене Южной площади пройдет концерт популярной рок-группы «Демарш».

Завершит программу мероприятий матч легенд и болельщиков на «РЖД Арене» — он начнется в 16.00. На поле выйдут чемпионы России и обладатели Кубка страны в составе железнодорожников Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, Олег Пашинин, Динияр Билялетдинов и многие другие звезды «Локо». Билеты можно получить бесплатно.

Мероприятие 0+
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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