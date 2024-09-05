Агент Мангаша сообщил о согласовании контракта со «Спартаком», игрок прилетит в Москву в выходные

Сержиу Тьягу Рибейру, агент защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша, заявил, что со «Спартаком» согласованы все детали по трансферу футболиста.

«Трансфер согласован, все решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или воскресенье», — цитирует агента «РБ Спорт».

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.