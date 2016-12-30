"Зенит" зимой подпишет Итурбе?

Нападающий "Ромы" Хуан Итурбе может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Romagiallorossa. Одним из клубов, который заинтересован в подписании форварда, является "Зенит". Также сообщается, что за переход 23-летнего аргентинца поборются "Дженоа", "Торино" и "Лион". В текущем сезоне Итурбе провел за римлян 12 матчей во всех турнирах, не набрав результативных баллов.