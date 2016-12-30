"Зенит" зимой подпишет Итурбе?

Нападающий "Ромы" Хуан Итурбе может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Romagiallorossa. Одним из клубов, который заинтересован в подписании форварда, является "Зенит". Также сообщается, что за переход 23-летнего аргентинца поборются "Дженоа", "Торино" и "Лион". В текущем сезоне Итурбе провел за римлян 12 матчей во всех турнирах, не набрав результативных баллов.
spartak ekspress
помню его краснодар завернул
06:55 31 декабря 2016
Гарик "внук Наташи" Попов
Копия не выложилась. Прошу прощения.
22:21 30 декабря 2016
Гарик "внук Наташи" Попов
Выступление Чемпионат Кубки[2] Еврокубки[3] Прочие Итого Клуб Лига Сезон Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы Флаг Португалии Порту Лига Сагриш 2011/2012 4 0 3 0 0 0 0 0 7 0 2012/2013 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2013/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Итого 6 0 4 0 0 0 0 0 10 0 Флаг Аргентины Ривер Плейт (аренда) Финаль 2013 17 3 0 0 0 0 0 0 17 3 Итого 17 3 0 0 0 0 0 0 17 3 Флаг Италии Верона (аренда) Серия A 2013/2014 33 8 0 0 0 0 0 0 33 8 Итого 33 8 0 0 0 0 0 0 33 8 Флаг Италии Рома Серия A 2014/2015 27 2 1 1 9 1 0 0 37 4 2015/2016 12 1 1 0 6 0 0 0 19 1 Итого 39 3 2 1 15 1 0 0 56 5 Флаг Англии Борнмут (аренда) Премьер-лига 2015/2016 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 Итого 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 Всего за карьеру 97 14 8 1 15 1 0 0 120 16 .......ниочём
22:19 30 декабря 2016
sars882
а он точно нападающий? может вратарь, а мы тут ему предъявы лепим))
22:11 30 декабря 2016
Thomas_Boy
Больше хуанов хороших и разных!
21:54 30 декабря 2016
igorvasilevich
Это для того, чтобы Кокорин профессором выглядел.
21:53 30 декабря 2016
igorvasilevich
Таких нужно брать статистика просто супер у нападающего. Позориться нужно в Европе с умом собирая весь шлак.
21:52 30 декабря 2016
Гарик "внук Наташи" Попов
Статистика впечатляет.Надо брать.
21:43 30 декабря 2016
Ботаникум
Очень "результативного" и главное, почти такого же "молодого" как ГСО, форварда разыскали "селекциоНЮХИ" "Звенита"!? Или Спагетти решил втюхать по знакомству ЗАЛЕЖАЛЫЕ "равиоли" Лёше-Газпрёму! Похоже, не читавших "Муму" в "Звените" прибавится.
21:33 30 декабря 2016
Букер
СЭ как обычно, 23 года ему.
21:28 30 декабря 2016
Ясен-Красен!
32 года... )))
21:22 30 декабря 2016
merniloskut
Финансовый Фейр-плей, каждый раз при упоминании Зенита, просто заливается пунцовым румянцем!
21:19 30 декабря 2016
foreverCSKAforever
25?
21:19 30 декабря 2016