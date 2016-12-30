"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом

Игроки "Зенита" на официальном youtube-канале поздравили болельщиков клуба с наступающим Новым годом.

- Дорогие болельщики, хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать всем нам хорошего продолжения сезона в следующем году. Болеем за команду вместе, - сказал Александр Кокорин.

- Дорогие болельщики, желаю здоровья и всего-всего-всего, - сказал Маурисиу.

- Друзья, будьте добрыми, веселыми и хорошего вам Нового года. Удачи! - пожелал Иван Новосельцев.

- Счастливого Рождества болельщикам "Зенита"! Хорошего Нового года и больше подарков! - сказал Луиш Нету. Вторую часть пожелания он произнес по-русски.

- Поздравляю всех с Новым годом. Желаю здоровья вам и вашим близким. Чтобы все цели, которые поставили перед собой в новом году, исполнились, и чтобы ваш дом был полон улыбок, - добавил Евгений Чернов.

- С Новым годом, болельщики "Зенита"! Я не буду много говорить. Любите "Зенит", больше побед! - подытожил Лука Джорджевич.