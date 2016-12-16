12:40 16 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" объявил о трансфере Эрнани

ЭРНАНИ. Фото ФК "Зенит"
ЭРНАНИ. Фото ФК "Зенит"
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"Зенит" подтвердил переход полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Хабвек стал первым новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.

Остальные подробности сделки не разглашаются, но ранее "СЭ" сообщал, что бразилец обойдется "Зениту" в сумму около 8 миллионов евро.

Эрнани Азеведо Жуниор родился 27 марта 1994 года в Сан-Гонсалу-ду-Сапукаи и является воспитанником "Атлетику Паранаэнсе". За основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе "Жоинвиль". В завершившемся чемпионате Бразилии Эрнани провел 24 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17.

"Зенит" приветствует Эрнани в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", - говорится в сообщении пресс-службы.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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igorvasilevich

Зенит тащит весь Российский футбол. Больше всех очков набрали для страны. Это вам не кони дутые и мясоеды дутые, которые только позорят страну все время.

19:49 17 декабря

Гаттузо зол!

Как забавно корежит пидальных, они-то выгодно за 10 ломтей купили Витька и до сих пор ему 60% зп плотют. у-ха-ха.

15:44 16 декабря

foreverCSKAforever

Около 8 млн евро - это 18 или 28? Скорее бы макларен от фэйр-плей взялся за них.

15:24 16 декабря

Гаттузо зол!

Это игрок с очень хорошим потенциалом, как в физическом плане, так и в техническом. Надеюсь Мистер сможет в полной мере этот потенциал раскрыть. Хорошо, что уже скоро начнет работать с командой, чтобы к февралю скажем так, влиться в коллектив полноценно. А как будет все на самом деле покажет время. Ромуло тоже хорошо приехал , начал уверенно ,а потом раз кресты, два кресты и гудбай.

15:06 16 декабря

Гаттузо зол!

зато свиноферма приобретет старого едуна Самэдова за 5-ть ломтей!у-ха-ха. А он через пол года разжиреет аки боров и забьет на Спам и футбол.

15:02 16 декабря

pussykitty

ЕЕЕЕЕ, гуляй рванина! Национальное достояние за все платит! Это тебе нужно за подключение своей хибары 300 000 рублей отдать, а они запросто за ногомячиста вываливают больше 500 МИЛЛИОНОВ рублей.

14:03 16 декабря

kossross

Луческу умеет работать с бразильцами и аргентинцами и умеет находить таланты. Которых потом покупают гранды за хорошие деньги. Так было построено в Шахтере. Сейчас наверное будет в Зените.

13:54 16 декабря

outz

Как всегда, выбирали не слишком тёмного)) Чтобы фанатов не огорчать)

13:49 16 декабря

Tuxon

Удачи парню! Задатки классного игрока есть, надеюсь, сможет себя проявить! =)

13:42 16 декабря

wolf61

Питер будут представлять два Кержа на лавке и Деньги Газпрома. А где можно увидеть наших футболистов?

13:38 16 декабря

Производственник

aravir Теперь в Зените одни обезьяны будут играть. 13:18 =================================================================================================== а что тебя пригласили?

13:33 16 декабря

serzheo

Будем посмотреть как адаптируется, вообще - Зенит рискует.

13:31 16 декабря

aravir

Теперь в Зените одни обезьяны будут играть.

13:18 16 декабря

Kirillyurrich

бразильцев прямо с родины опасно покупать...если бы был адаптирован к европе, полноценной заменой микрофону вряд ли станет...позырим

13:17 16 декабря

streletc1783

Сборная Бразилии соберётся в Петербурге.Не думаю что Луческу ошибся скорее наоборот - он с бразильцами редко ошибается.Удачи.

13:11 16 декабря

Тони Старк

И тут у хрюшек забомбило)

13:08 16 декабря

GalacticBoy

Ну теперь моя жизнь зависит от Газпрома, а так я класть хотел на игру Зенита.

13:02 16 декабря

механик39

В первой же игре за Зенит получит травму ,ну а дальше как у всех легионеров начнется медленная деградация как футболиста .

12:57 16 декабря

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Материалы других СМИ