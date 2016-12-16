"Зенит" объявил о трансфере Эрнани

"Зенит" подтвердил переход полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Хабвек стал первым новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.
Остальные подробности сделки не разглашаются, но ранее "СЭ" сообщал, что бразилец обойдется "Зениту" в сумму около 8 миллионов евро.
Эрнани Азеведо Жуниор родился 27 марта 1994 года в Сан-Гонсалу-ду-Сапукаи и является воспитанником "Атлетику Паранаэнсе". За основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе "Жоинвиль". В завершившемся чемпионате Бразилии Эрнани провел 24 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17.
"Зенит" приветствует Эрнани в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", - говорится в сообщении пресс-службы.
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http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/16/ernani-prisoedinilsya-k-zenitu/
igorvasilevich
Зенит тащит весь Российский футбол. Больше всех очков набрали для страны. Это вам не кони дутые и мясоеды дутые, которые только позорят страну все время.
19:49 17 декабря
Гаттузо зол!
Как забавно корежит пидальных, они-то выгодно за 10 ломтей купили Витька и до сих пор ему 60% зп плотют. у-ха-ха.
15:44 16 декабря
foreverCSKAforever
Около 8 млн евро - это 18 или 28? Скорее бы макларен от фэйр-плей взялся за них.
15:24 16 декабря
Гаттузо зол!
Это игрок с очень хорошим потенциалом, как в физическом плане, так и в техническом. Надеюсь Мистер сможет в полной мере этот потенциал раскрыть. Хорошо, что уже скоро начнет работать с командой, чтобы к февралю скажем так, влиться в коллектив полноценно. А как будет все на самом деле покажет время. Ромуло тоже хорошо приехал , начал уверенно ,а потом раз кресты, два кресты и гудбай.
15:06 16 декабря
Гаттузо зол!
зато свиноферма приобретет старого едуна Самэдова за 5-ть ломтей!у-ха-ха. А он через пол года разжиреет аки боров и забьет на Спам и футбол.
15:02 16 декабря
pussykitty
ЕЕЕЕЕ, гуляй рванина! Национальное достояние за все платит! Это тебе нужно за подключение своей хибары 300 000 рублей отдать, а они запросто за ногомячиста вываливают больше 500 МИЛЛИОНОВ рублей.
14:03 16 декабря
kossross
Луческу умеет работать с бразильцами и аргентинцами и умеет находить таланты. Которых потом покупают гранды за хорошие деньги. Так было построено в Шахтере. Сейчас наверное будет в Зените.
13:54 16 декабря
outz
Как всегда, выбирали не слишком тёмного)) Чтобы фанатов не огорчать)
13:49 16 декабря
Tuxon
Удачи парню! Задатки классного игрока есть, надеюсь, сможет себя проявить! =)
13:42 16 декабря
wolf61
Питер будут представлять два Кержа на лавке и Деньги Газпрома. А где можно увидеть наших футболистов?
13:38 16 декабря
Производственник
aravir Теперь в Зените одни обезьяны будут играть. 13:18 =================================================================================================== а что тебя пригласили?
13:33 16 декабря
serzheo
Будем посмотреть как адаптируется, вообще - Зенит рискует.
13:31 16 декабря
aravir
Теперь в Зените одни обезьяны будут играть.
13:18 16 декабря
Kirillyurrich
бразильцев прямо с родины опасно покупать...если бы был адаптирован к европе, полноценной заменой микрофону вряд ли станет...позырим
13:17 16 декабря
streletc1783
Сборная Бразилии соберётся в Петербурге.Не думаю что Луческу ошибся скорее наоборот - он с бразильцами редко ошибается.Удачи.
13:11 16 декабря
Тони Старк
И тут у хрюшек забомбило)
13:08 16 декабря
GalacticBoy
Ну теперь моя жизнь зависит от Газпрома, а так я класть хотел на игру Зенита.
13:02 16 декабря
механик39
В первой же игре за Зенит получит травму ,ну а дальше как у всех легионеров начнется медленная деградация как футболиста .
12:57 16 декабря