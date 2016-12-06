Виталий Мутко: "Спартак" заслуженно лидирует, но еще не все решено"

Президент РФС Виталий Мутко считает, что "Спартак" заслуженно лидирует в премьер-лиге. Красно-белые в матче 17-го тура обыграли "Рубин" (2:1) и опережают "Зенит" на пять очков.

– Думаю, что на данном этапе все закономерно, идет интересная борьба за призовые места. "Спартак" – может быть, за исключением игры в Самаре – играет очень целеустремленно, с огромным азартом. Это то, чего всегда не хватало, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – С желанием, с эмоциями. Что в футболе и должно быть. Мне кажется, что "Спартак" сейчас заслуженно на первом месте. Но я думаю, что еще ничего не решено.

"Зенит" – очень сильная команда, она укомплектована, хороший уровень у команды. Добавить страсти только. ЦСКА вернулся в гонку. Впереди будет много интересного, будет борьба за зону Еврокубков. Посмотрите, как выглядят и "Ростов", и "Рубин". "Локомотив" набирает ход. Я надеюсь, что нас это к Кубку конфедераций подведет. Много наших молодых ребят начинает играть, это здорово.