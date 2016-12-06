Виталий Мутко: "Спартак" заслуженно лидирует, но еще не все решено"

Президент РФС Виталий Мутко считает, что "Спартак" заслуженно лидирует в премьер-лиге. Красно-белые в матче 17-го тура обыграли "Рубин" (2:1) и опережают "Зенит" на пять очков.
– Думаю, что на данном этапе все закономерно, идет интересная борьба за призовые места. "Спартак" – может быть, за исключением игры в Самаре – играет очень целеустремленно, с огромным азартом. Это то, чего всегда не хватало, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – С желанием, с эмоциями. Что в футболе и должно быть. Мне кажется, что "Спартак" сейчас заслуженно на первом месте. Но я думаю, что еще ничего не решено.
"Зенит" – очень сильная команда, она укомплектована, хороший уровень у команды. Добавить страсти только. ЦСКА вернулся в гонку. Впереди будет много интересного, будет борьба за зону Еврокубков. Посмотрите, как выглядят и "Ростов", и "Рубин". "Локомотив" набирает ход. Я надеюсь, что нас это к Кубку конфедераций подведет. Много наших молодых ребят начинает играть, это здорово.
dobrodey
Обращаюсь вежливо к Platinum1991 Признайтесь честно кого в нашем так называемом чемпионате из года в год тащут за уши в чемпионы?
14:35 6 декабря
dobrodey
Обращаюсь вежливо к Platinum1991 Все ваши злобные слова надо относить Газпром - клубу
14:32 6 декабря
Al Rains
Это завуалированный привет Боярскому и друзьям... мол, обещание, данное ранее, выполню...ведь Россия - страна политического футбола, да и чего уж говорить, всего спорта...вот и должность у Виталия Леонтьевича соответствующая...он нас ещё в полуфинал ЧМ протащит, вот увидите!!!
13:40 6 декабря
shpasic
а что же команду искреннего футбола не назвал?)
12:30 6 декабря
sars882
тигана1982 я почему-то подумал как и Райдер
12:21 6 декабря
Platinum1991
КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен с Мутко!!! Категорически!!! Судья Вилков, БЕЗОБРАЗНЫМ судейством, помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Вилков засудил Рубин и пригвоздил его к поражению!!! Не будет Спартак чемпионом в 2017 году! Не будет и все купленные судьи им НЕ ПОМОГУТ! Денег у Федуна не хватит! Судейство Вилкова в матче Спартак - Рубин это верх ЦИНИЗМА! ПОДЛОСТИ! НАГЛОСТИ! БЕСПРЕДЕЛА! ХАМСТВА! Вот что цена вопроса делает с судьями и превращает их в НЕЛЮДЕЙ!!! Хоть ЧЁРТА лысого засудит и глазом не моргнёт, только ПЛАТИ! А кто платит, тот и заказывает музыку судейского спартаковского БЕСПРЕДЕЛА! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте. Но так вечно продолжаться не может и на судей найдут управу и на Спартак! Бог всё видит, а его за деньги Федуна не купишь, как судей!!! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
12:17 6 декабря
werder63
Абсолютно согласен с Мутко! Сейчас лидируем уверенно и ПО ДЕЛУ. Но зимой Миллер потратит очередные миллиарды, Гончаренко добавит УМА ЦСКА, Ростов не рассматриваю как конкурента за золото, слишком много потеряно, а вот Краснодар еще не сказал последнего слова. Так что нас ждет увлекательная футбольная весна с непредсказуемым финалом! Удачи, вам, Массимо Каррера! ПО лоску, исключительно корректным интервью, отсутствию истерики при поражениях и судейских ошибках в пользу соперника (в отличии от других пожилых тренеров) именно ВЫ - МИСТЕР!))
12:14 6 декабря
tigana.1982
Rider_sp, вы способные любые слова переврать на свой лад!?
12:09 6 декабря
Rider_sp
красава! намекнул что во второй части он сделает так чтоб было все решено! не в пользу Спартака))
12:00 6 декабря