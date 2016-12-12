04:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "До сих пор не понимаю, в какой футбол играет "Спартак"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" подчеркнул, что по-прежнему не понимает, в какой футбол играет "Спартак". После 17 туров премьер-лиги подопечные Массимо Карреры лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Зенит" на пять очков.

– Во время нашей прошлой беседы вы заявили, что не понимаете, в какой футбол играет "Спартак". С тех пор прошло 13 туров, а красно-белые по-прежнему лидируют в РФПЛ. Ваше мнение поменялось?

– Никак не поменялось. "Спартак" проводит неплохой сезон, команда сейчас явно на эмоциональном подъеме, идет на первом месте, все хорошо. Но если кто-то видит и скажет мне, в какой футбол играет сейчас "Спартак", я буду очень рад. Потому что лично я до сих пор понять этого не могу. А то, что есть запредельное желание и эмоции, – в этом отношении все великолепно.

– Но одних эмоций и желания мало для того, чтобы идти на первом месте в чемпионате...

– Конечно, еще есть квалифицированные футболисты. И все это в совокупности дает желаемый результат. "Спартак" заслуженно идет на первом месте. Красно-белые выступают стабильно, а у других команд хватает проблем.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/650367

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Веравалер

Местным знатокам футбольной тактики. Что строил Карпин с Спартаке, стало ясно году так на втором его тренерской работы: когда первые иллюзии, что можно команду выстроить из имеющегося материала + молодняк сменились довольно активной селекцией. И довольно удачной, надо сказать, хотя и жлобской (игроков уровня Промеса и Фернандо ему не покупали). Под эту игру пришли в команду её нынешние лидеры: Комбаров, Боккетти, Глушаков, приобретался Ромуло и т.п. В этой стройке нашли свою оптимальную специализацию уже хорошо известные игроки: Комбаров - левый деф (до этого был хвабеком), Глушаков - опорный хав (до этого играл ближе к атаке). В этом амплуа оба попали в сборную. В лучших матчах Спартака почерк команды был вполне заметен. Но вот стабильность... Короче было над чем работать и было куда расти вместе с командой. В принципе, несмотря на обычный (!!!) весенний провал, команда вполне могла и до чемпионства в 2014-м дотянуться: там тоже у всех были проблемы. Но - недотерпели акционеры... Что же до Майорки с Армавиром, оба раза брался за изначально провальные проекты, пытался тянуть. Но это - не та ситуация, в которой всё зависело от мастерства тренера. Которое, конечно, надо и дальше совершенствовать, добирать. А во что играет Спартак Карреры, возможно, мы узнаем по весне или даже следующей осенью: когда это будет его команда, с его подбором игроков. Если у акционеров вновь терпение не лопнет...

13:06

Alexis33

Айртон.согласен,два серебра для Спартака это действительно много,но если бы не его самодурство,то может быть и чемпионами стали.да и что то его после 2серебра особо на работу никто и не пригласил в РФПЛ

12:57

Exsorsist

Wild Weasel Проблемы есть у всех и всегда. Можно сказать и так: Если бы в последние 10 лет у Спартака не было бы проблем, Зенит и ЦСКА, не становились бы чемпионами.

11:48

Wild Weasel

Kadym _ Если бы не было проблем у ЦСКА и Зенита,шпартак нервно курил в сторонке ________ Всегда у кого-то есть проблемы!!! Не было бы проблем у Спартака, как в 90-е - сколько раз выиграли бы ЦСКА и Зенит за последние 15 лет??? ;)

11:21

ЗЮК

Kadym,ты классический дурачок.Всегда у кого-то есть проблемы.

11:20

S.U.B.A.

Карпуша!А ты сам понимал какой футбол ты навязывал команде!Ты-же тренер-циркач который никому не нужен!Помолчал бы уже!

10:47

Exsorsist

У Спартака тоже проблем хватает. То Промес не играет, Жано травмирован, а под конец ещё и Зе Луиш выбыл до весны.

10:28

Айртон

Alexis33 Отличный футболист! Тренер-неудачник! чуть не утопил Мальорку,опустил во вторую лигу Армавир, серьезно думает,что его могут позвать в цска........никак не может свыкнуться с мыслью,что тренер из него не получился) 06:12 --------------- Ну вообще-то он за 3 года работы со Спартаком выиграл 2 серебра.)) По-моему весьма неплохо!)) Причём многие диванные эксперты называли тот Спартак в лучшем случае середняком РФПЛ.))

09:59

ValeraK

Так, ну и? При мне Спартак играл в спорадически-атакующе-непредсказуемый футбол с четко выстроенной линией сюрпризов! Так что не надо тут! Болельщик никогда не знал, как мы сыграем - это его и тянуло на стадионы!

09:27

Ruakiao

Валерий Георгиевич, при всем уважении. Вопрос о том, в какой футбол играет Спартак возникал все время, пока Вы его тренировали. Может быть в этом и загвоздка? Вам такой футбол просто неизвестен??

08:58

Ruakiao

Kadym Красно-белые выступают стабильно, а у других команд хватает проблем. Ключевые слова. Если бы не было проблем у ЦСКА и Зенита,шпартак нервно курил в сторонке. Ладно ЦСКА, у них действительно проблемы, ведь кто бы мог подумать, что футболисты люди и стареют или у них случаются травмы!??? И времени у Слуцкого для постепенного омоложения состава или хотя бы линии обороны не было. Да и Гинер все деньги на стадион потратил, теперь в заявку на игру еле набирают необходимое количество футболистов. Но вот когда говорят о проблемах Зенита мне становится смешно. Какие у Зенита проблемы-то?? Может быть Зениту и его старой бабке-румыну просто пора перестать ныть, говорить про СМ и судетйсво и задуматься о собственной игре?? Или вот у Краснодара какие проблемы??? Что мешало команде выиграть у СМ в первом круге??

08:56

Kadym

Красно-белые выступают стабильно, а у других команд хватает проблем. Ключевые слова. Если бы не было проблем у ЦСКА и Зенита,шпартак нервно курил в сторонке.

08:35

Hummel

Попросись на стажировку к Каррере, он тебе всё расскажет и научит тренеровать.

08:17

Alexis33

Отличный футболист! Тренер-неудачник! чуть не утопил Мальорку,опустил во вторую лигу Армавир, серьезно думает,что его могут позвать в цска........никак не может свыкнуться с мыслью,что тренер из него не получился)

06:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ