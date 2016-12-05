"Спартак": "Почему-то в этом сезоне судьи пенальти нам не дают"

Пресс-служба "Спартака" в отчете о победе в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги над "Рубином" (2:1) обратила внимание на то, что в этом чемпионате России красно-белые еще не пробили ни одного пенальти. По мнению пресс-службы москвичей, в игре с казанцами следовал назначить 11-метровый удар за фол на Лоренсо Мельгарехо во втором тайме.
– Затем было два удаления – сначала Набиуллина, потом Промеса, а в штрафной "Рубина" возник эпизод, который должен был завершиться пенальти. Мельгарехо зацепили, и нарушение, на наш взгляд, заслуживало 11-метрового удара. Но судьи в этом сезоне почему-то их спартаковцам не дают, – говорится в отчете пресс-службы "Спартака".
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Судья искал повод для удаление Промеса, только для того, чтобы как-то погасить страсти после удаления (причём абсолютно заслуженного и в другой ситуации вообще необсуждаемого) Набиуллина и забитого мяча Глушакова. Было ясно, что при малейшей грубости Промес получит красную карточку, что и случилось из-за обычной подножки,каких за игру бывает не меньше десятка.Назначение в дальнейшем ещё и пенальти (причем в любую сторону) в такой ситуации было бы возможно, если бы нарушение было на 100% неоспоримым. Эпизод с Мильгарехо на такой вариант не тянул.
01:01 6 декабря
Evpatii Kolovrat
Газпрему бы подарили пенальти, на то он и газПРЕМ!!!
00:44 6 декабря
Evpatii Kolovrat
И не дадут, приказ газПРЕМА!!!
00:42 6 декабря
Chrome
И когда это успели дать в этом сезоне? Сам матчасть учи.
00:27 6 декабря
Излучение Промкооперации и Пищев
Спутал кстати... Это в прошлом сезоне вам пенальти не давали при обилии моментов, только в последним туре дали. А в этом уже успели... Учи матчасть...
23:53 5 декабря
Излучение Промкооперации и Пищев
Вот бедняги-то, а! Щас отрыв был бы уже 15 очков, но пенальти не дают, хады!... Остается только посочувствовать...
23:48 5 декабря
onlywhitespartak
Не меня что больше всего добивает что все эта пресса заряжённая пытается выставить еще так что Спартаку помогли , промес желтая была ни какого удаления , второй и в помине не было ! Пенальти на мельгарехо , про Набиуллина могу так сказать можно было дать можно было пожалеть
23:23 5 декабря
Singbеrt7
После сегодняшней игры вам еще и пенальти давать? Так можно и Томь в чемпионы вывести.)))))
23:14 5 декабря
James Gang
А одуван Шницель думает иначе...
22:49 5 декабря