22:36 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак": "Почему-то в этом сезоне судьи пенальти нам не дают"

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Пресс-служба "Спартака" в отчете о победе в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги над "Рубином" (2:1) обратила внимание на то, что в этом чемпионате России красно-белые еще не пробили ни одного пенальти. По мнению пресс-службы москвичей, в игре с казанцами следовал назначить 11-метровый удар за фол на Лоренсо Мельгарехо во втором тайме.

– Затем было два удаления – сначала Набиуллина, потом Промеса, а в штрафной "Рубина" возник эпизод, который должен был завершиться пенальти. Мельгарехо зацепили, и нарушение, на наш взгляд, заслуживало 11-метрового удара. Но судьи в этом сезоне почему-то их спартаковцам не дают, – говорится в отчете пресс-службы "Спартака".

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Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/97679/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Бен Ричардс

Судья искал повод для удаление Промеса, только для того, чтобы как-то погасить страсти после удаления (причём абсолютно заслуженного и в другой ситуации вообще необсуждаемого) Набиуллина и забитого мяча Глушакова. Было ясно, что при малейшей грубости Промес получит красную карточку, что и случилось из-за обычной подножки,каких за игру бывает не меньше десятка.Назначение в дальнейшем ещё и пенальти (причем в любую сторону) в такой ситуации было бы возможно, если бы нарушение было на 100% неоспоримым. Эпизод с Мильгарехо на такой вариант не тянул.

01:01 6 декабря

Evpatii Kolovrat

Газпрему бы подарили пенальти, на то он и газПРЕМ!!!

00:44 6 декабря

Evpatii Kolovrat

И не дадут, приказ газПРЕМА!!!

00:42 6 декабря

Chrome

И когда это успели дать в этом сезоне? Сам матчасть учи.

00:27 6 декабря

Излучение Промкооперации и Пищев

Спутал кстати... Это в прошлом сезоне вам пенальти не давали при обилии моментов, только в последним туре дали. А в этом уже успели... Учи матчасть...

23:53 5 декабря

Излучение Промкооперации и Пищев

Вот бедняги-то, а! Щас отрыв был бы уже 15 очков, но пенальти не дают, хады!... Остается только посочувствовать...

23:48 5 декабря

onlywhitespartak

Не меня что больше всего добивает что все эта пресса заряжённая пытается выставить еще так что Спартаку помогли , промес желтая была ни какого удаления , второй и в помине не было ! Пенальти на мельгарехо , про Набиуллина могу так сказать можно было дать можно было пожалеть

23:23 5 декабря

Singbеrt7

После сегодняшней игры вам еще и пенальти давать? Так можно и Томь в чемпионы вывести.)))))

23:14 5 декабря

James Gang

А одуван Шницель думает иначе...

22:49 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ