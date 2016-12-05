"Спартак": "Почему-то в этом сезоне судьи пенальти нам не дают"

Пресс-служба "Спартака" в отчете о победе в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги над "Рубином" (2:1) обратила внимание на то, что в этом чемпионате России красно-белые еще не пробили ни одного пенальти. По мнению пресс-службы москвичей, в игре с казанцами следовал назначить 11-метровый удар за фол на Лоренсо Мельгарехо во втором тайме.

– Затем было два удаления – сначала Набиуллина, потом Промеса, а в штрафной "Рубина" возник эпизод, который должен был завершиться пенальти. Мельгарехо зацепили, и нарушение, на наш взгляд, заслуживало 11-метрового удара. Но судьи в этом сезоне почему-то их спартаковцам не дают, – говорится в отчете пресс-службы "Спартака".

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