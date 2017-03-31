Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ
РПЛ

31 марта 2017, 12:30

Мирча Луческу: "Надеюсь, что "Зенит" продлит контракт с Данни"

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" выразил надежду, что клуб оставит полузащитника Мигеля Данни, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также специалист отметил, что определился с голкипером на игру с казанцами.

– Появилась информация, что контракт с Данни будет продлен. Это так?

– Надеюсь, когда это произойдет, "Зенит" объявит это, – сказал Луческу. – Пока клуб официально ничего не заявлял.

– Ваше мнение о "Рубине"?

– В начале чемпионата казанцы вложили большие деньги в свою команду, у них хороший тренер. Будем надеяться, что поле и погода позволят демонстрировать хороший футбол. Хотелось бы, чтобы "Зенит" играл хотя бы на уровне матча с "Арсеналом". Много разговоров было после той игры, хотя счет должен был быть 6:0 или 7:0.

– Кто сыграет в воротах?

– Я определился уже с голкипером. Большего не скажу.

Мигель Данни
Мирча Луческу
ФК Арсенал (Тула)
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
1
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл Суперкубок Китая
Степанова поссорилась с Большуновым
Трамп согласился с Путиным в вопросе наиболее выгодного для РФ президента США
Ком в горле: врачи предупредили о риске рака гортани у курильщиков вейпов
Глава Запорожской области рассказал о выселении не поддерживавших СВО граждан на Украину
Рогов заявил об ожесточенных боях в центре села Работино в Запорожской области
Популярное видео
Трейлер фильма "Зенит" - Приразломная. Первые в Арктике"
Геннадий Орлов: "Спартак" выиграл золото по-честному!"
Глушаков: "Сборной бы - как "Спартаку"
Промес: "Стараюсь становиться сильнее"
Прогнозы Рабинера на 30-й тур РФПЛ
Дмитрий Аленичев: "С Каррерой играли на дне рождения Лаврова"
Глушаков - о жестах Карреры и Дзюбы
Жулиану верит, что ЦСКА можно обогнать
Сверхэмоциональный монолог Луческу
Кубок - у "Спартака"! Видео
Федун: "Глушаков - лучший в чемпионате"
Перфоманс "Спартака"
Игорь Смольников: "Хорошо, что возвращаемся на "Петровский"
Дзюба: "Приятно обойти Титова"
"Фанаты на поле? Они же аккуратно выбежали!"
Прорыв фанатов "Спартака" к команде
"Спартак" в Перми: выход чемпионов
"Спартак" ликует. Лучшее
"Кто чемпионы? Мы чемпионы!"
Матч памяти Валерия Глушакова
Глушаков и Ребров зажгли на "Открытие"
Родолфу: "Спартак" вернет нам долг? Нет!"
"Город-герой Ленинград". Перфоманс в Санкт-Петербурге
Андрей Лунев: "Зенит имеет теоретические шансы на чемпионство"
Луческу снова жалуется на судей
Дерби: 5 видео на память
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Дюриш согласен с Луческу: Кутепов заработал пенальти
По просьбе Луческу "СЭ" разбирает эпизоды с Кутеповым
"Оренбург" назвал программу "Свисток" юмористической
Илья Кутепов: "Не обращаем внимания на слухи о стимулировании"
Самый красивый гол 21-го тура РФПЛ. Версия "СЭ"
"Смотреть трезвым, как некоторые футболисты играют, нереально"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирча Луческу: "Надеюсь, летом Дзюба решит свою проблему"

Иванович "проспорил" Дзюбе 100 долларов
Новости
RSS RSS
Все новости