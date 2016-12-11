Миллер удовлетворен работой Луческу у руля "Зенита"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил удовлетворение работой главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. Отметим, что 9 декабря Миллер встречался с румынским специалистом.
– В ходе личной встречи Миллер выразил удовлетворение работой Луческу на посту тренера "Зенита", – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. – Также румынского специалиста заверили, что клуб постарается усилиться минимум двумя игроками в ходе зимнего трансферного окна.
На зимний перерыв "Зенит" ушел занимая второе место в турнирной таблице. В активе команды Луческу 35 очков после 17 матчей. Отставание от лидирующего "Спартака" составляет пять очков.
koden
Гаттузо зол! ///// Зачем же я буду отбирать лавры у питерского недоумка?! Закончились аргументы - перешёл на оскорбления? Конструктивная беседа) Одно из двух - либо ты прыщавый безмозглый подросток и тогда это всё объясняет, либо дебил твой отец, раз воспитал такое отродие!
21:02 11 декабря
голос из Санкт-Петербурга
И ещё.По поводу баланса трансферов клуба ЗЕНИТ. Халк, Гарай, Рондон, Губочан, Погребняк, Шрктэл, Денисов, Панов, Это те кого вспомнил на вскидку. Все принесли прибыль ЗЕНИТу.
19:43 11 декабря
голос из Санкт-Петербурга
Умиляют псевдоэксперты, которые обвиняют ГАЗПРОМ в трате народных денег на строительство стадиона. Ребята, Вы в таком случае вообще здесь не должны рот открывать. так как не знаете, что ГАЗПРОМ не потратил ни копейки на постройку стадиона!!! Стадион строят городские власти. И я очень надеюсь, что после того как следствие найдёт виновных в растрате бюджетных средств (средств налогоплательщиков Санкт-Петербурга, в том числе и МОИХ), будет расследование ответственности тех людей, которые принимали решение о том, что стадион будет строиться по такой схеме. Имена руководителей города и их замов известны. Дело за политической волей.
19:33 11 декабря
Гаттузо зол!
koden ////Сознайся, что ты дебил и станет легче. Нет.
18:24 11 декабря
Гарик "внук Наташи" Попов
YurovTheBest очень странно. играют более менее через матч. с таким составом им равных не должно быть в рфпл. 17:37_________________________________Согласен на 100%. Всё остальное ерунда.
17:54 11 декабря
Митяй Антибомж
serzheo Митяй Антибомж____ Я и сам не в восторге от его игры и поведения, но и назвать его провальным трансфером тоже сложно. Игрок не топовый, но достаточно сильный. То что не продали за сорокет , это да. Но опять же, это был не игрок "на вырост". Это готовая звезда, таких покупают не для того, что бы продать с плюсом, там другие цели. Так что как раз бабло, возможно, и отбили. *********** Гыы )) Сержик, признайся, ты же троллишь просто?
17:50 11 декабря
Митяй Антибомж
Петя А страна уже болеет против искусственного монстра, нагло финансируемого из бюджета страны! Миллеру раскошелиться бы из собственных не малых денег получаемых в газпроме, так не свои он жидится вкладывать, а чужие не жалко! *********** +100500 Ещё и Распил-Арену строят за народные деньги, а всю выручку по своим бездонным карманам распихают падлюки.
17:47 11 декабря
foreverCSKAforever
Мистер осуществит мечту всех болотных и пригласит наконец Зе Роберто.
17:44 11 декабря
YurovTheBest
очень странно. играют более менее через матч. с таким составом им равных не должно быть в рфпл.
17:37 11 декабря
serzheo
koden____ Не принадлежит нашему любимому государству контрольный пакет акций Гинера и Федуна ________ Ты витаешь в облаках...
16:40 11 декабря
koden
serzheo А Московские бабушки в курси за чей счет банкет в в Сити? За чей счет "Открытие Арена" и Английская лужайка у Гинера? Чьи внуки об этом узнают и когда? === Я не болельщик ЦСКА и Спартака, и мне всё равно, какая лужайка у Гинера, Федуна и Мюллера. Это их личное дело, говорили уже об этом! Не принадлежит нашему любимому государству контрольный пакет акций Гинера и Федуна и не могут бабушки влиять на их решения!
16:37 11 декабря
koden
serzheo Зенит как раз в плюсе. И при чем тут купть за 2 отдать за рубь. Деньги зарабатывают не только торговлей людьми. ====== Это же на чём так зарабатывает, что хватает и на содержание клуба, и на ЗП ведомость раздутую и на такие "минусовые" трансферы (за исключением Халка)?! Посещаемость матчей точно не способствует наполнению бюджета, хотя бы из-за размеров стадиона.
16:33 11 декабря
serzheo
koden___ А Московские бабушки в курси за чей счет банкет в в Сити? За чей счет "Открытие Арена" и Английская лужайка у Гинера? Чьи внуки об этом узнают и когда?
16:32 11 декабря
serzheo
koden____ Зенит как раз в плюсе. И при чем тут купть за 2 отдать за рубь. Деньги зарабатывают не только торговлей людьми.
16:25 11 декабря
koden
Гаттузо зол! Бабушки согласны! Им даже не придется затягивать пояса ,ибо еще осталось немного от трансферов ХалкоГараяАнсальди ===== Конечно согласны! Они были согласны и когда ХалкоГараяАнсальдиВитселя покупали. Сто лямов Евро для наших бабушек - семечки! Жалко не все доживут до того счастливого момента, когда их "взносы" окупятся и Зенит добьётся результата в Европе! Ну ничего, зато их внуки точно увидят!!!! Наверно, или правнуки, хотя бы в игре FIFA или аналогах точно увидят!
16:25 11 декабря
Гаттузо зол!
Бабушки согласны! Им даже не придется затягивать пояса ,ибо еще осталось немного от трансферов ХалкоГараяАнсальди и 32 ломтей от ЛЧ, что в сумме составляет порядка 115 ломтей евро из которых потрачено на новых игроков только 15. Можем даже свинорылого Промяса купить, да больно он черен для нас, да и сдал прилично ,видимо тоже уже на чумаданах Ромуло сидит.
16:11 11 декабря
Platinum1991
Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил удовлетворение работой главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. Присоединяюсь к оценке Алексея Миллера, которую он дал работе Мирчи Луческу в Зените! Работа УСПЕШНАЯ, без явных срывов и провалов! Был небольшой спад, но Мирчи быстро его ликвидировал! Потенциал у Зенита есть, а если ещё и усиление придёт, то этому составу Зенита по силам БЛИСТАТЬ в Европе и в России! Все условия для этого ЕСТЬ, только тренируйся и выдавай победный результат на гора! Зениту надо скамейку расширять и иметь два полноценных состава, ПЛЮС отличный тренировочный процесс для притирки футболистов в команде и взаимозаменяемость для достижения поставленных целей! Каждый из игроков должен вписаться в командную игру и быть всегда готовым выйти на поле и показать КЛАСС! Желаем Мирчи Луческу больших тренерских и футбольных ДОСТИЖЕНИЙ вместе с командой Зенит! Будем только РАДЫ!!! Вперёд Зенит! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
16:06 11 декабря
Петя
А страна уже болеет против искусственного монстра, нагло финансируемого из бюджета страны! Миллеру раскошелиться бы из собственных не малых денег получаемых в газпроме, так не свои он жидится вкладывать, а чужие не жалко!
16:04 11 декабря
Константин Срулевич Наумов
Скоро вся страна будет болеть не просто за Спартак, а ещё и против Зенита :-)
15:58 11 декабря
koden
serzheo Это готовая звезда, таких покупают не для того, что бы продать с плюсом, там другие цели. Так что как раз бабло, возможно, и отбили. ===== Ух ты! Интересно на чём же отбили?! Так мы дойдём и до того, что Зенит прибыльный клуб. По-моему Зенит и ряд других российских клубов в топе всех рейтингов по "увеличению" стоимости игроков. Девиз "Купили за 2 рубля, отдадим в хорошие руки за 1 рубль" - уж точно можно на главной странице клуба писать. P.s. Зенит не одинок в этом, но сути это не меняет!
15:48 11 декабря
Taels
206,не свисти.Земля и стадион принадлежат городу.И только так,и не как иначе.Клуб арендует у города стадик на 49 лет и вкладывает свои средства на развитие.Чего ты рассуждаешь о том,о чём понятия не имеешь?
15:46 11 декабря
Pleafant
Ещё вопрос,кто будет заниматься усилением состава.Если только менеджмент Зенита,то опять приобретут тухлую просрочку.Потому,что Митрофановы с Дюковыми умеют искать только в соседних огородах,вот и запели про Бокетти,Беленова,Джанаева,Митрюшкина,Паскуато.Особо ценятся те,кто смог нагадить Зениту,их сразу возводят в ранг звёзд,берут за любые деньги.
15:29 11 декабря
serzheo
Митяй Антибомж____ Я и сам не в восторге от его игры и поведения, но и назвать его провальным трансфером тоже сложно. Игрок не топовый, но достаточно сильный. То что не продали за сорокет , это да. Но опять же, это был не игрок "на вырост". Это готовая звезда, таких покупают не для того, что бы продать с плюсом, там другие цели. Так что как раз бабло, возможно, и отбили.
15:25 11 декабря
Митяй Антибомж
Сержик, вот Одуван - это и есть яркий пример полнейшего непотреба ))
15:18 11 декабря
Pleafant
Если Зенит хочет быть конкурентной в Европе командой,то менять надо полсостава,гнать сытых,ленивых котов,Например,Дзюбу с Кокориным,Витселя с Кришито.Но первых двух защищает лимит.
15:18 11 декабря
206
oleg_Spb Так стадион в собственность Зенита отдают БЕЗВОЗМЕЗДНО. Почему же Собянин Спартаку с ЦСКА не построил стадионы? Гинер с Федуном согласились бы с радостью.
15:16 11 декабря
fedland
Только двумя игроками. Кризис...
15:15 11 декабря
serzheo
Митяй Антибомж___ Кто бы говорил про непотреб)))) Уж у кого у кого, а у вас , ребята, Бравые парни из племени масаи - глаза режут. Да и Халка с Гараем и Витселем, я не назвал бы непотребом....
15:14 11 декабря
serzheo
koden____ Прекрасно, тогда ненадо спекулировать про "народные деньги" "бабушек обокрали" и т.д. Все хороши...
15:10 11 декабря
oleg_Spb
206 oleg_Spb, сравнивая бюджет, сравни и стоимость стадионов. НЕ по карману, говоришь?)) 14:30 -------------------- Так то, если чё, стадик строился на деньги города и гос-бюджета. Но, тебе ведь всё равно, да??----------------- На деньги федерального и городского бюджета много чего выстроено и не только в Петербурге. Стадион этот строится для народа и то, что он будет построен на народные деньги, для меня - справедливо и нормально. Пусть москвичи мне ответят, для чего были построены ВДНХ, Лужники? Они были построены для народа на народные деньги и в голову ленинградцам не придет деньги считать, которые были потрачены на них и прочие украшения "столицы-красавицы" А здесь из 60 лет прозябания города пять лет дают денег на футбольный клуб и приличный стадион - и на те вам, вселенский вой и ненависть к Питеру, как же так , почему же это мы , блокадники и дети блокадников , не сдохли еще и тоже что-то хотим...
15:05 11 декабря