19:37 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кокорин и Мамаев спели "С Шуриком тире пить"

Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин, судя по "Инстаграму", снова проводит отпуск с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Сегодня форвард разместил видео, на котором вместе с другом подпевает кавер-версии песни группировки "Ленинград" – "В Питере - пить".

 

Life.ru💥💥💥

Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Дек 11 2016 в 8:07 PST

Как известно, после летнего отпуска, который футболисты проводили в Монако, в России разразился громкий скандал. Тогда оба футболиста после провального выступления сборной на Euro-2016 отправились в ночной клуб "Твига", где под гимн России им выносили элитное шампанское. Сразу после истории "Зенит" и "Краснодар" отправили своих футболистов в дублирующие команды. В итоге Кокорин публично извинился, а Мамаев написал обращение с извинениями.

Но российский сегмент интернета отреагировал на громкую историю веселой песней:

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КОММЕНТАРИИ (48)
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Бонч Бруевич

Саша с Пашей две подружки Любят в гомиков играть Ну а газете с петушком Ей бы только подсирать.

18:52

passerby

Молодцы, отдыхают без жен и невест, тут нет вопросов, а вот с уровнем их футбола вопросы есть, так что надо ребятам "отдохнуть" и сфокусироваться на предстоящих сборах ( футбольных)...

15:04

Sergio76e

Лица явно не обезображены интеллектом. Особенно у коки. Неудивительно,что не смог назвать автора написавшего Му-му

12:36

Sergio76e

Лица явно не обезображены интеллектом. Особенно у коки.

12:34

S.U.B.A.

Этих двух гадёнышей нужно просто отстранить от футбола!Если я б играть скем-нибудь из них водной команде то руки бы никогда не подал!И ещё!Я всё больше убеждаюсь в том,что кокошу и мамая соединяет не только любовь к шампанскому!

10:45

футбол_2018

Голубенькие опять в тренде!!!!

09:50

foreverCSKAforever

Как говорит наш министр иностранных дел... А он знает, что говорит.

09:08

Dennnis2397777

Не зная их, спросили бы у людей кто это?! спортсмены это последнее что бы пришло в голову людям!

07:08

СереХа

Ахахахахах

05:22

higagy

Ленинград уже стал группировкой?! Шнур глава ОПГ получается чтоли?

03:26

ЗА СПАРТАК С 1992

Миллеру и Галицкому всунули это видео за то, что летом заставили их извиниться. Молодцы, парни! Респект!

02:45

вперёд Спартак!

То, что в Зените играет мерзавец не удивительно, там все такие, а вот Галицкий, если после этого клипа не расстанется с Мамаевым, удивит с большим знаком минус.

01:39

Garik20002

Красавцы!

00:43

alexpomor

Ин Манус Нострас Здесь все по жизни обиженные в комментах собрались? Во первых что за ущербы вообще считают кто как тратит свои деньги, а во вторых надо быть вообще отбитым чтобы не видеть здесь прикола и самоиронии! 00:03--------------------- ++++

00:20

Aurochs

пацаны красавцы, с юмором)) просто у слуцкого кризис

00:16

Ин Манус Нострас

Здесь все по жизни обиженные в комментах собрались? Во первых что за ущербы вообще считают кто как тратит свои деньги, а во вторых надо быть вообще отбитым чтобы не видеть здесь прикола и самоиронии!

00:03

баламошка

Mechutto Бесславные ублюдки?//////////////))))))))))))))))

23:11 11 декабря

историк79

А мне, благородные доны, я вам скажу, это даже понравилось. Самоирония - эт' хорошо, эт' значит не всё потеряно))

23:06 11 декабря

Храбрец*

Сейчас Золотые мячи снова раздают журналисты... Ребята на правильном пути к призу! Пиар пиар и еще пиар!

23:03 11 декабря

streletc1783

Вот они сейчас веселятся читая наши комментарии!

22:34 11 декабря

serzheo

Я не понимаю руководство Зенита и Газпрома. Руководство - Вы решили поиздеваться над людьми? Руководство, может Вы хотите чтоб поиздевались над Вами? Это легко устроить....

22:34 11 декабря

streletc1783

Они решили всем доказать что в Монако это было не случайно? Или что они тоже геи с большими деньгами?Не учит их жизнь.

22:31 11 декабря

За баскетбол

Ваще мрази

22:25 11 декабря

S.U.B.A.

Опять эти два придурка засветились!Пусть бы лучше учились в футбол играть!

22:21 11 декабря

Тузик666

Ну и рожи дибильные.

22:09 11 декабря

Болела_23

Мне одному кажется, что они нетрадиционной сексуальной ориентации? И оба обдолбанных сидят?

22:02 11 декабря

JarDany

чем это они там занимаются. вдвоем в темном номере )

21:55 11 декабря

Mechutto

Бесславные ублюдки?

21:45 11 декабря

oleg_sevan

Ну, глаза то выдают, что они под чем-то... Чихали на все наказания и всех, кто чирикал на них! И, как бы так подтверждают свою правоту... Но, больше всего поражает, наглость- опять выложили на всеобщих суд. Футболом то не получается быть в топах новостей, хоть так... Убогие!

21:43 11 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

гопников не проймешь. не та порода.

21:37 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ