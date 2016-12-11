Кокорин и Мамаев спели "С Шуриком тире пить"

Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин, судя по "Инстаграму", снова проводит отпуск с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Сегодня форвард разместил видео, на котором вместе с другом подпевает кавер-версии песни группировки "Ленинград" – "В Питере - пить".

Life.ru💥💥💥 Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Дек 11 2016 в 8:07 PST

Как известно, после летнего отпуска, который футболисты проводили в Монако, в России разразился громкий скандал. Тогда оба футболиста после провального выступления сборной на Euro-2016 отправились в ночной клуб "Твига", где под гимн России им выносили элитное шампанское. Сразу после истории "Зенит" и "Краснодар" отправили своих футболистов в дублирующие команды. В итоге Кокорин публично извинился, а Мамаев написал обращение с извинениями.

Но российский сегмент интернета отреагировал на громкую историю веселой песней: