Кокорин и Мамаев спели "С Шуриком тире пить"

Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин, судя по "Инстаграму", снова проводит отпуск с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Сегодня форвард разместил видео, на котором вместе с другом подпевает кавер-версии песни группировки "Ленинград" – "В Питере - пить".
Как известно, после летнего отпуска, который футболисты проводили в Монако, в России разразился громкий скандал. Тогда оба футболиста после провального выступления сборной на Euro-2016 отправились в ночной клуб "Твига", где под гимн России им выносили элитное шампанское. Сразу после истории "Зенит" и "Краснодар" отправили своих футболистов в дублирующие команды. В итоге Кокорин публично извинился, а Мамаев написал обращение с извинениями.
Но российский сегмент интернета отреагировал на громкую историю веселой песней:
Бонч Бруевич
Саша с Пашей две подружки Любят в гомиков играть Ну а газете с петушком Ей бы только подсирать.
18:52
passerby
Молодцы, отдыхают без жен и невест, тут нет вопросов, а вот с уровнем их футбола вопросы есть, так что надо ребятам "отдохнуть" и сфокусироваться на предстоящих сборах ( футбольных)...
15:04
Sergio76e
Лица явно не обезображены интеллектом. Особенно у коки. Неудивительно,что не смог назвать автора написавшего Му-му
12:36
Sergio76e
Лица явно не обезображены интеллектом. Особенно у коки.
12:34
S.U.B.A.
Этих двух гадёнышей нужно просто отстранить от футбола!Если я б играть скем-нибудь из них водной команде то руки бы никогда не подал!И ещё!Я всё больше убеждаюсь в том,что кокошу и мамая соединяет не только любовь к шампанскому!
10:45
футбол_2018
Голубенькие опять в тренде!!!!
09:50
foreverCSKAforever
Как говорит наш министр иностранных дел... А он знает, что говорит.
09:08
Dennnis2397777
Не зная их, спросили бы у людей кто это?! спортсмены это последнее что бы пришло в голову людям!
07:08
СереХа
Ахахахахах
05:22
higagy
Ленинград уже стал группировкой?! Шнур глава ОПГ получается чтоли?
03:26
ЗА СПАРТАК С 1992
Миллеру и Галицкому всунули это видео за то, что летом заставили их извиниться. Молодцы, парни! Респект!
02:45
вперёд Спартак!
То, что в Зените играет мерзавец не удивительно, там все такие, а вот Галицкий, если после этого клипа не расстанется с Мамаевым, удивит с большим знаком минус.
01:39
Garik20002
Красавцы!
00:43
alexpomor
Ин Манус Нострас Здесь все по жизни обиженные в комментах собрались? Во первых что за ущербы вообще считают кто как тратит свои деньги, а во вторых надо быть вообще отбитым чтобы не видеть здесь прикола и самоиронии! 00:03--------------------- ++++
00:20
Aurochs
пацаны красавцы, с юмором)) просто у слуцкого кризис
00:16
Ин Манус Нострас
Здесь все по жизни обиженные в комментах собрались? Во первых что за ущербы вообще считают кто как тратит свои деньги, а во вторых надо быть вообще отбитым чтобы не видеть здесь прикола и самоиронии!
00:03
баламошка
Mechutto Бесславные ублюдки?//////////////))))))))))))))))
23:11 11 декабря
историк79
А мне, благородные доны, я вам скажу, это даже понравилось. Самоирония - эт' хорошо, эт' значит не всё потеряно))
23:06 11 декабря
Храбрец*
Сейчас Золотые мячи снова раздают журналисты... Ребята на правильном пути к призу! Пиар пиар и еще пиар!
23:03 11 декабря
streletc1783
Вот они сейчас веселятся читая наши комментарии!
22:34 11 декабря
serzheo
Я не понимаю руководство Зенита и Газпрома. Руководство - Вы решили поиздеваться над людьми? Руководство, может Вы хотите чтоб поиздевались над Вами? Это легко устроить....
22:34 11 декабря
streletc1783
Они решили всем доказать что в Монако это было не случайно? Или что они тоже геи с большими деньгами?Не учит их жизнь.
22:31 11 декабря
За баскетбол
Ваще мрази
22:25 11 декабря
S.U.B.A.
Опять эти два придурка засветились!Пусть бы лучше учились в футбол играть!
22:21 11 декабря
Тузик666
Ну и рожи дибильные.
22:09 11 декабря
Болела_23
Мне одному кажется, что они нетрадиционной сексуальной ориентации? И оба обдолбанных сидят?
22:02 11 декабря
JarDany
чем это они там занимаются. вдвоем в темном номере )
21:55 11 декабря
Mechutto
Бесславные ублюдки?
21:45 11 декабря
oleg_sevan
Ну, глаза то выдают, что они под чем-то... Чихали на все наказания и всех, кто чирикал на них! И, как бы так подтверждают свою правоту... Но, больше всего поражает, наглость- опять выложили на всеобщих суд. Футболом то не получается быть в топах новостей, хоть так... Убогие!
21:43 11 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
гопников не проймешь. не та порода.
21:37 11 декабря