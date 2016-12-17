Ивелин Попов: "На данном этапе лучше остаться в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов опроверг слухи о том, что он может зимой перейти в "Трабзонспор". При этом хавбек не исключил своего ухода следующим летом.

– Я не знаю, о чем пишут СМИ, но надеюсь стать чемпионом со "Спартаком", – цитирует Novsport Попова. – Думаю, это будет лучшим моментом для ухода. Если трансфер возможен – лучше пусть он случится летом. У меня есть команда, которая работает над этим. Если появится что-то интересное, я сообщу. На данном этапе приоритетнее оставаться в "Спартаке".

Как оценю 2016 год? По шкале от 1 до 6 – на 4. Я доволен тем, чего достиг, что сделал. Важно, что мы лидируем в чемпионате России. Я забил несколько хороших голов, которые подарили мне яркие эмоции.