Ивелин Попов: "На данном этапе лучше остаться в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов опроверг слухи о том, что он может зимой перейти в "Трабзонспор". При этом хавбек не исключил своего ухода следующим летом.
– Я не знаю, о чем пишут СМИ, но надеюсь стать чемпионом со "Спартаком", – цитирует Novsport Попова. – Думаю, это будет лучшим моментом для ухода. Если трансфер возможен – лучше пусть он случится летом. У меня есть команда, которая работает над этим. Если появится что-то интересное, я сообщу. На данном этапе приоритетнее оставаться в "Спартаке".
Как оценю 2016 год? По шкале от 1 до 6 – на 4. Я доволен тем, чего достиг, что сделал. Важно, что мы лидируем в чемпионате России. Я забил несколько хороших голов, которые подарили мне яркие эмоции.
= Даль =
Хочет чтоб приглашали за ветеранов на пиво играть, как Тчуйсе, имхо.
16:12 17 декабря
bond1951
во сне станешь чемпом по ЛЮБЭ
14:57 17 декабря
Птицuk
Понял, что гораздо привлекательнее в его послужном списке будет смотреться - "внес значительный вклад в чемпионство" чем "провел несколько сезонов в Спартаке, ничего не выиграв и ничем не запомнившись, кроме трех-четырех голов".
14:19 17 декабря
andreichf
Помониторил Ивелин рынок и понял что никому он не нужен. а кому нужен заплатят раз в 5 меньше чем имеет.
13:51 17 декабря