13:35 17 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ивелин Попов: "На данном этапе лучше остаться в "Спартаке"

0
0
0
4

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов опроверг слухи о том, что он может зимой перейти в "Трабзонспор". При этом хавбек не исключил своего ухода следующим летом.

– Я не знаю, о чем пишут СМИ, но надеюсь стать чемпионом со "Спартаком", – цитирует Novsport Попова. – Думаю, это будет лучшим моментом для ухода. Если трансфер возможен – лучше пусть он случится летом. У меня есть команда, которая работает над этим. Если появится что-то интересное, я сообщу. На данном этапе приоритетнее оставаться в "Спартаке".

Как оценю 2016 год? По шкале от 1 до 6 – на 4. Я доволен тем, чего достиг, что сделал. Важно, что мы лидируем в чемпионате России. Я забил несколько хороших голов, которые подарили мне яркие эмоции.

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

= Даль =

Хочет чтоб приглашали за ветеранов на пиво играть, как Тчуйсе, имхо.

16:12 17 декабря

bond1951

во сне станешь чемпом по ЛЮБЭ

14:57 17 декабря

Птицuk

Понял, что гораздо привлекательнее в его послужном списке будет смотреться - "внес значительный вклад в чемпионство" чем "провел несколько сезонов в Спартаке, ничего не выиграв и ничем не запомнившись, кроме трех-четырех голов".

14:19 17 декабря

andreichf

Помониторил Ивелин рынок и понял что никому он не нужен. а кому нужен заплатят раз в 5 меньше чем имеет.

13:51 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ