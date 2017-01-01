14:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Герман Ткаченко: "Клоппу нравится Шатов, он следит за ним"

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Известный агент Герман Ткаченко в эфире передачи "Культ Тура" сообщил об интересе "Ливерпуля" к Олегу Шатову. По его словам, "Зенит" отказался отпускать 26-летнего футболиста зимой.

В начале декабря с представителем моей компании связался Бари Хантер, один из двух людей, которые в "Ливерпуле" ведут переговоры по футболистам, – сказал Ткаченко. – "Ливерпулю" и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят за ним.

Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и "Зенит" не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Parasenok

Разочарую г-на с украинской фамилией))) Юрген НЕИНТЕРЕСУЕТСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ )

16:52

echo2011

А как за ним следить,если он не играет?

16:50

aloveku

только Шатову об этом не говорите, Олежа плывёт от славы

16:03

shpasic

в АПЛ Шатова переломают.

15:18

kais

У него же в новом контракте отступные прописаны, разве нет? Заплатили и не надо спрашивать.

14:53

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