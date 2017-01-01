Герман Ткаченко: "Клоппу нравится Шатов, он следит за ним"

Известный агент Герман Ткаченко в эфире передачи "Культ Тура" сообщил об интересе "Ливерпуля" к Олегу Шатову. По его словам, "Зенит" отказался отпускать 26-летнего футболиста зимой.

– В начале декабря с представителем моей компании связался Бари Хантер, один из двух людей, которые в "Ливерпуле" ведут переговоры по футболистам, – сказал Ткаченко. – "Ливерпулю" и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят за ним.

Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и "Зенит" не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был.