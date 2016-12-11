10:28 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Галатасарай" готов платить Боккетти 2,5 миллиона евро в год

0
0
0
5

"Галатасарай" готов предложить защитнику "Спартака" Сальваторе Боккетти более выгодные условия, чем московский клуб. Как сообщает Sporcope, 30-летний итальянец хотел бы подписать новый договор с красно-белыми, однако те предлагают трехлетний контракт только с зарплатой 2 миллиона евро в год. В то же время "Галатасарай" готов платить ежегодно Боккетти 2,5 миллиона евро.

По данным источника, в борьбу за игрока пытался вмешаться "Бешикташ", но Боккетти не устроили варианты контракта, предложенные этим клубом.

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Константин Срулевич Наумов

> Искать 100%. Высокого, быстрого и спокойного, желательно авторитетного. ///// Так это ж 100% наш Кутепов!

16:00 11 декабря

pojarniy

Я надеялся что Бокетти зацеминтирует защиту Спартака, но он ничего ни сделал, смело можно продовать и искать натуральный железобетон? Искать и дальше искать. Без него не будет игры. Центр будет 100% и защита 100%. Надо искать Бокетти не тянит. Искать в Бразилии, Африке, Еваропе. Искать 100%. Высокого, быстрого и спокойного, желательно авторитетного.

14:50 11 декабря

andreichf

А говорили что 1,4 предложили .... Если Бокетти с 2-х лямов уходит, то скатертью дорожка. Я бы не стал свое рабочее место менять только из-за 25% разницы в зарплате.

13:53 11 декабря

onlywhitespartak

Не нравиться пусть едит , а вообще это происки агента , сальва по хорошему больше ляма не надо давать ! Максимум 1,5 и то из-за Карреры , если он ему как переводчик нужен ))

13:29 11 декабря

Levbereg

Бокетти, после вчерашнего тер.акта, согласится наверно на любые деньги чтобы остаться.

10:55 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ