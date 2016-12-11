"Галатасарай" готов платить Боккетти 2,5 миллиона евро в год

"Галатасарай" готов предложить защитнику "Спартака" Сальваторе Боккетти более выгодные условия, чем московский клуб. Как сообщает Sporcope, 30-летний итальянец хотел бы подписать новый договор с красно-белыми, однако те предлагают трехлетний контракт только с зарплатой 2 миллиона евро в год. В то же время "Галатасарай" готов платить ежегодно Боккетти 2,5 миллиона евро.
По данным источника, в борьбу за игрока пытался вмешаться "Бешикташ", но Боккетти не устроили варианты контракта, предложенные этим клубом.
Константин Срулевич Наумов
> Искать 100%. Высокого, быстрого и спокойного, желательно авторитетного. ///// Так это ж 100% наш Кутепов!
16:00 11 декабря
pojarniy
Я надеялся что Бокетти зацеминтирует защиту Спартака, но он ничего ни сделал, смело можно продовать и искать натуральный железобетон? Искать и дальше искать. Без него не будет игры. Центр будет 100% и защита 100%. Надо искать Бокетти не тянит. Искать в Бразилии, Африке, Еваропе. Искать 100%. Высокого, быстрого и спокойного, желательно авторитетного.
14:50 11 декабря
andreichf
А говорили что 1,4 предложили .... Если Бокетти с 2-х лямов уходит, то скатертью дорожка. Я бы не стал свое рабочее место менять только из-за 25% разницы в зарплате.
13:53 11 декабря
onlywhitespartak
Не нравиться пусть едит , а вообще это происки агента , сальва по хорошему больше ляма не надо давать ! Максимум 1,5 и то из-за Карреры , если он ему как переводчик нужен ))
13:29 11 декабря
Levbereg
Бокетти, после вчерашнего тер.акта, согласится наверно на любые деньги чтобы остаться.
10:55 11 декабря