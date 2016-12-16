Эрнани - о переходе в "Зенит": "Моя мечта осуществилась"

Новичок "Зенита" Эрнани в интервью клубной пресс-службе признался, что хотел бы выступать под 16-м номером. Также бразилец назвал удары с дальних дистанций своей сильной стороной.

– Мы рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге и "Зените". Расскажите о своих сейчас чувствах?

– Перейти в такой клуб – это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Теперь моя главная задача - проделать хорошую работу и помочь моим новым партнерам по команде.

– Мы многое о вас читали и слышали, но хочется знать из первых уст – чего от вас ждать болельщикам на футбольном поле? Какие ваши сильные стороны?

– В этом году я хорошо себя проявил в "Атлетику Паранаэнсе", забив достаточно много голов. Особенно мне удаются удары с дальних дистанций.

– В "Атлетику" вы играли под 23-м номером, в "Зените" он занят. Уже думали, какой возьмете номер в новой команде?

– Пока не знаю, так как не в курсе, какие номера в "Зените" свободны. Но мне хотелось бы взять шестнадцатый.