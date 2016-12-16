12:50 16 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Эрнани - о переходе в "Зенит": "Моя мечта осуществилась"

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Новичок "Зенита" Эрнани в интервью клубной пресс-службе признался, что хотел бы выступать под 16-м номером. Также бразилец назвал удары с дальних дистанций своей сильной стороной.

 
ЭРНАНИ (в красно-черном) переходит в "Зенит".Эрнани: здоровяк с пушечным ударом. Кто заменит Витселя в "Зените"

– Мы рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге и "Зените". Расскажите о своих сейчас чувствах?

– Перейти в такой клуб – это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Теперь моя главная задача - проделать хорошую работу и помочь моим новым партнерам по команде.

– Мы многое о вас читали и слышали, но хочется знать из первых уст – чего от вас ждать болельщикам на футбольном поле? Какие ваши сильные стороны?

– В этом году я хорошо себя проявил в "Атлетику Паранаэнсе", забив достаточно много голов. Особенно мне удаются удары с дальних дистанций.

– В "Атлетику" вы играли под 23-м номером, в "Зените" он занят. Уже думали, какой возьмете номер в новой команде?

– Пока не знаю, так как не в курсе, какие номера в "Зените" свободны. Но мне хотелось бы взять шестнадцатый.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/16/ernani-khochu-kak-mozhno-bystree-nachat-prinosit-polzu-zenitu-/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Гаттузо зол!

свинтусы опечалены ,что сильный игрок сделал правильный выбор и решил не быть свиньей! хрююююю

15:00 16 декабря

GalacticBoy

Мечты сбываются!Видимо он еще не в курсе,что будет играть за бомжей

14:34 16 декабря

Жорик Вартанов

с детства за цыган

14:12 16 декабря

infeneon

ЭРНАНИ - О ПЕРЕХОДЕ В "ЗЕНИТ": "МОЯ МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ" и Перейти в такой клуб – это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Зачем так передергивать? В заголовке говорится о Зените, тогда как сам игрок говорит в целом о том что хотел в Европу и на нормальное бабло. И плевать ему на Зенит, он даже не знал о таком клубе до последнего момента. Это примерно как комментатор Орлов, прямой ногой в исполнение игрока Зенита это легкий фол, а плечом в плечо в исполнение другой команды уже вопиющий фол :-)

14:07 16 декабря

Molchan46

Не говори "Гоп", пока не увидел во что прыгну!

14:03 16 декабря

Dr Death

С детства бомжом хотел стать, как бздюба

13:34 16 декабря

Arkadiy1976

Какая-то фиговая мечта.

13:30 16 декабря

hoTse84

газпром- мечты сбываются!

13:25 16 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

кто-то сорвал джек-пот!

13:13 16 декабря

shpasic

Эрнани: с детства за Зенит!

13:07 16 декабря

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Материалы других СМИ