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Денис Глушаков: "В Миллерово все были шокированы талантами Шишкина"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" рассказал о том, как прошел традиционный турнир по мини-футбол в его родном городе Миллерово. Полузащитник подчеркнул, что лучшим игроком стал защитник "Локомотива" Роман Шишкин.

 
Денис ГЛУШАКОВ.Денис Глушаков: "Шишкин на турнире в Миллерово шокировал всех красивыми голами"

– Кто из известных футболистов принял участие?

Влад Рыжков из "Арсенала", Александр Данцев из "Урала", Рома Шишкин из "Локомотива", Саша Максименко из молодежки "Спартака" и другие ребята.

– Знаменитый тренер Сергей Андреев рассказал, что тоже был на турнире. Автор гола сборной Бразилии на "Маракане" порадовал публику бомбардирскими способностями?

– Сергей Васильевич был в качестве гостя. Он приезжал вместе с Александром Воробьевым, с которым играл в СКА.

– Вы в первой половине сезона забили пару голов пушечными ударами. В Миллерово удалось совершить нечто подобное?

– Не так, как в Тушине, но забивал. В этот раз Шишкин порадовал всех, забив много красивых голов – все были шокированы талантами Ромы (смеется).

– Какие планы на оставшуюся часть отпуска?

– Проведу дома с семьей, никуда уезжать из Москвы не планирую.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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М1967

Лучше были бы шокированы фолом Глушакова в московской игре против "Рубина". Кстати, по поводу этого матча Промеса и того же Глушакова будут наказывать? Или спартаковцы неприкасаемые, в отличие от Вернблума и Хави Гарсии?

12:43 11 декабря

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Материалы других СМИ