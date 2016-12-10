Денис Глушаков: "Мы дошли до финала, но уступили серьезным парням из Таганрога"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" рассказал о том, как прошел традиционный турнир по мини-футбол в его родном городе Миллерово. В финале его команда "Друзья Дениса Глушакова" проиграла таганрогскому ТПФ.

– Вместо теплых стран вы предпочли отдых в России.

– Верно. На следующий день после матча с "Рубином" поехал в родной город Миллерово. Там состоялся уже седьмой мини-футбольный турнир с участием 12 взрослых команд.

– Вы играли за местную "Родину"?

– Нет, за команду "Друзья Дениса Глушакова". Мы дошли до финала, но уступили серьезным парням из ТПФ (Таганрог). А третье место досталось "Белой Калитве-Алпроф", в матче за бронзу обыгравшей как раз "Родину".

– Откуда еще были команды?

– Из Воронежа, Астрахани, Ростовской области.

– Сильно расстроились поражению?

– Как и любой спортсмен. Но главное, что все получили удовольствие от футбола, отлично провели день. И никто не остался без памятных призов – кубки, статуэтки, грамоты. Пять лучших игроков турнира были награждены бутсами, вратарю вручили перчатки. Также был денежный фонд. (Сергей АСТАХОВ)