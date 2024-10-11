За чемпионат мира — «тройка»

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть десятая.

В то время как сборная представляла в Мексике великую страну, союзный чемпионат следовал по заданному маршруту в чуть усеченном составе. Вопреки обещаниям функционеров, заявивших до начала первенства, что команды, отдавшие лучших сынов в сборную, проведут все без исключения календарные игры. Разве что ничьи на этом отрезке не войдут в число лимитированных. И на том спасибо. Однако чемпионат, чуть замедлив ход, продолжил путь без киевского «Динамо», поскольку 12 киевлян отправились в Мексику со своим тренером. Не дуб­лем ведь играть.

«В се врут календари»

Слова, вынесенные в подзаголовок, произнесла Хлестова, персонаж комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». Знать не знала старушка, ведать не ведала, что спустя десятилетия фраза, ею изреченная, станет весьма актуальной в советском футболе. А ведь рождался календарь на свет, как и все младенцы, чистым, румяным, привлекательным, глаз не отведешь. С родителями не повезло, запустили с воспитанием. Уже в младые годы, как и полагала Хлестова, бессовестно лгал людям, глядя им в лицо.

Случившееся с расписанием игр в 86-м аналогов не имело. Очень скоро свистопляска с календарем деформировала текущую таблицу, распирало ее во все стороны, как в комнате смеха. Не всем было весело. Прежде чем показать этого уродца, напомню слова ответственного секретаря Федерации футбола СССР Алексея Парамонова перед началом сезона. Как показала жизнь, безответственные (см. «СЭ» от 19 июля сего года). На вопрос журналиста («В чем, на ваш взгляд, преимущество нынешнего календаря перед прошлогодним?») ничтоже сумняшеся ответил: «Клубы будут проводить матчи чемпионата страны раз в неделю». Уже смешно. Дальше — еще смешнее: «Федерация футбола приняла оптимальные решения, которые будут способствовать... сохранению интереса к играм всесоюзного чемпионата». Без комментариев.

Клубы, воссоединившись с игроками сборной, продолжили турнир в оптимальных составах 22 июня (киевляне — позже, седьмого июля). Таблица к тому времени (по очкам набранным) выглядела так: 1. «Динамо» (М) — 15 очков. На местах со второго по седьмое расположились с 14 очками «Зенит», «Торпедо» московское, «Шахтер», «Черноморец», «Днепр» и «Динамо» тбилисское. На 9-10 позиции, имея по 13 очков, расположились «Жальгирис» и «Нефтчи». Места 11-14: Минск, Киев, «Спартак», «Кайрат». У всех — по 10 очков. 15. «Арарат» (9). Последнее — Кутаиси (7). Сыграли участники, не пугайтесь, от 7 до 13 матчей!

Думаю, имеет смысл расположить команды и по очкам потерянным. Меньше всех потерял тот, кто меньше сыграл, Киев — всего четыре очка. За ним — московские «Торпедо» (8) и «Динамо» (9). Далее: «Зенит» и «Днепр» (по 10), «Жальгирис» (11). Остальные, разумеется, потеряли больше. Аутсайдеры и здесь заняли две последние строки: «Арарат» лишился 17 очков, кутаисцы — 19. Покажи эту красоту иноземцам из стран, в футболе цивилизованных, то есть нормальных, не поверят ведь, воспримут как розыгрыш, первоапрельскую шутку. Для нас — дело привычное, давно с этим живем, не такое видели. Впрочем, такое — вряд ли.

Однако есть во всем этом и положительный момент. Поскольку с начала июля, когда в гонку включились киевляне, огромную болельщицкую аудиторию интересовал вопрос: догонит ли чемпион, значительно уступая в количестве проведенных игр, лидеров? Сумеет ли очки потенциальные трансформировать в реальные? Интрига держала футбольный люд в тонусе до самого конца.

В 66-м, когда наша сборная играла на мировом чемпионате в Англии, союзное первенство, чтобы не создавать похожий кавардак, остановили. Никто не пострадал, правда, некий дискомфорт возник: команд было больше, пришлось ускориться. Довели дело до зимы, последний матч сыграли первого декабря. Но все были примерно в равных условиях. Ныне при 16 участниках, не останавливаясь, дотянули до седьмого декабря. Интервалы между играми при рваном календаре чудовищные. Одни (киевляне, понятное дело) на отдельных турнирных отрезках мчались со сверхзвуковой скоростью (последний отрезок, из девяти матчей, преодолели за 28 дней, в течение неполного месяца играли каждый четвертый день). Другим предоставляли, к уже имеющимся, дополнительный внеплановый отпуск. Причем матчи первого круга чередовались с играми второго, а чемпионат завершился встречей... первого круга, назначенной при рождении календаря на второе июля. Чудеса, да и только.

Н одар А халкаци : «О рганизаторы не понимают, что такое футбол»

Как вести себя тренерам в широчайших «окнах», вопреки их желанию сооруженных? Во время двух, а то и трехнедельного простоя. Такие ситуации возникали едва ли не каждый год. Наставники ломали голову, как уменьшить последствия навязанных начальством каникул, выбивавших из игрового ритма. О проблемах команд высшей лиги в сезоне-86 рассказал один из «потерпевших», наставник тбилисцев Нодар Ахалкаци, журналисту Юрию Росту («Литературная газета» № 25). И мы послушаем уважаемого тренера: «Проводить первенство страны во время мексиканских игр неуважительно по отношению к оте­чественному футболу. Разве нельзя было спланировать календарь так, чтобы устроить июньские каникулы? Пусть смотрят специалисты, игроки, это же школа, и какая. И тренерам надо было поехать в Мексику — посмотреть. А чемпионат здесь идет, как бросишь команду. У нас киевляне не участвуют, в «Днепре» отсутствуют три ключевых игрока (четыре. — Прим. А.В.), в «Спартаке» — четыре, Алейников и Ларионов тоже нужны своим командам. Зрители ходят на «звезд» — их нет. Зачем сидеть на стадионе на скучном матче, если два раза в день болельщик смотрит прекрасный футбол...

Календарь составлен безобразно. Когда хотят, возьмут игроков, когда хотят, перенесут игру... В самый холод играем на севере в снегу, в самую жару — на юге... У меня такое впечатление, что организаторы спорта не понимают, что такое футбол". Видимо, Нодар Парсаданович знал о спортивных руководителях что-то такое, о чем мы лишь догадывались. Под словами тбилисского тренера, уверен, подписался бы весь тренерский цех.

Чемпионат мира не оставляет нас, его отголоски прозвучат и сегодня. Не откладывая в долгий ящик, предоставлю слово собеседнику Нодара Ахалкаци, блестящему журналисту, всегда находившему возможность высказать свои мысли, даже если не совпадали со взглядами высокого начальства: «По возвращении футболистов и тренеров из Мексики у них не будет недостатка в оценках: хотелось бы, чтобы оценки эти были спокойными и профессиональными. Хочется, чтобы не эмоциональные дилетанты, а профессионалы проанализировали работу команды. Только как это сделать, если большинство крупнейших спортивных журналистов и тренеров видело игры лишь по телевизору? Хочется напомнить спортивным организаторам, не способствовавшим (или препятствовавшим?) поездке специалистов в Мексику, что гласность — это не тогда, когда трубят во все дудки при победе, а трезвый публичный анализ и достоинств, и недостатков».

Упомянутая журналистом

Г ласность миновала футбольные ведомства

В конце июня завершился чемпионат мира, вскоре журналисты составили вариант сборной мира и список 33 лучших футболистов планеты. Поскольку в обоих списках нашлось место и советским игрокам, об этом чуть подробнее.

Состав удивил, в нем лишь по одному представителю двух лучших команд турнира, Аргентины и ФРГ, зато три француза, получивших медали за третье место, и шесть человек оставшихся за пределами пьедестала. Среди из них — Игорь Беланов. А в список 33-х включили двоих наших футболистов: второй в тройке левых полузащитников — Павел Яковенко, а Беланова поставили третьим в номинации «Правые центральные нападающие», вслед за датчанином Ларсеном и испанцем Бутрагеньо.

Сборная вернулась домой в середине июня, с 24-го, повторюсь, ведущие клубы (кроме киевлян), уже с игроками сборной, продолжили гонку за часто меняющимися лидерами. С момента возвращения из Мексики прошло полтора месяца, а начальники все еще не поставили ей оценку за выступление на чемпионате мира. И когда в июльском номере «Футбола-Хоккея» (№ 27) появилась небольшая заметка, набранная крупным шрифтом («В ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА СССР»), читатели не сомневались — наконец. Ознакомившись с содержанием, разочаровались. Опять не то.

В ней сообщалось о том, что президиум федерации учел пожелания любителей футбола «о расширении гласности в работе федерации». Как понимать? Выходит, объявленная весной 85-го гласность, триумфально шествовавшая по бескрайним просторам отчизны, прошла мимо футбольного ведомства или, быть может, само ведомство поставило гласности заслон? И только под давлением болельщицких масс члены президиума федерации были вынуждены, как сказано в заявлении, «рекомендовать руководителям комиссий периодически выступать перед любителями футбола через средства массовой информации и непосредственное общение» (Так в тексте). Кроме того, приняли решение «усилить борьбу с проявлениями ведомственности и местничества при освещении в печати всесоюзных соревнований по футболу фактов недисциплинированного поведения и руководителей команд во время проведения матчей». Если смысл вам понятен, переводить с чиновничьего языка на русский не буду. Что же до оценки игры нашей команды на мировом первенстве, молчок.

Только в последних числах июля, то есть месяца через полтора после возвращения сборной из Мексики, люди узнали о решении властей на сей счет. Не из официального сообщения ТАСС, самой федерации или постановления ЦК КПСС. И такое случалось. Частную инициативу проявило лицо государственное, начальник Управления футбола Вячеслав Колосков. Вопреки обыкновению, он долго не общался с прессой (причина уважительная, будучи членом ФИФА, был занят на чемпионате мира). 31 июля газета «Труд» опубликовала интервью с Вячеславом Ивановичем.

К ак быть ?

Из его слов стало ясно, что «подведение итогов выступления сборной СССР на чемпионате мира, их обстоятельное обсуждение состоялось на расширенном заседании президиума Федерации футбола СССР с приглашением всех тренеров команд высшей и первой лиги, научных работников, представителей общественности. Общая оценка была такова...» Дабы продлить интригу, делаю мхатовскую паузу (так долго ждали, потерпите еще минутку), заодно, уважаемые читатели, вопрос вам задам: «А вы как думаете?»

Господа начальники (поторопился, пока еще товарищи) оказались в непростой ситуации. С одной стороны, показан худший результат за все время выступления сборной на чемпионатах мира. С другой, играли здорово, в двух первых матчах — отлично. Отметили ее и зарубежные эксперты и журналисты.

Игра и результат. Обычно судят о работе тренера исключительно по показанному им результату, занятому в таблице месту. И Лобановский о том же: «Нас хвалили за качество игры, но ведь главное в футболе — результат, а его мы не добились», — признался он в своей книге «Бесконечный матч». Для многих тренеров, да что там — для всех, в сочетании результат — игра важнее, безусловно, результат. Пропорции разные. Известно, что «Спартак», «Динамо» тбилисское и минское стремились добиться результата посредством добротной, зрелищной, атакующей игры. Основная тренерская братия заточена исключительно на результат, то есть задачу, поставленную клубным руководством: для здоровья полезно, целее будешь. Для достижения искомого результата все средства для них хороши. И грязные, безнравственные, преступные. На словах властью футбольной осуждаемые, на практике — ненаказуемые.

Так что же делать? Результат плох, но играли-то хорошо, иностранцы хвалили очень. Признать выступление на чемпионате мира неудовлетворительным значило поставить себя перед всем миром в глупое положение. Слушаем вас, Вячеслав Иванович, затаив дыхание: «Общая оценка такова, — продолжил начальник, — сборная СССР достойно представила советский футбол на чемпионате мира, несмотря на то что в боевом виде сформировалась лишь незадолго до отъезда на чемпионат и многие игроки не готовились по специальной программе. Тем не менее в большинстве игр первенства команда продемонстрировала атакующий, наступательный футбол, имея на вооружении несколько тактических структур ведения игры, отличающейся большой зрелищностью.

Вместе с тем отмечалось, что команда не решила поставленную задачу — завоевать призовое место".

Прошу извинить меня, Вячеслав Иванович, прерву Вас ненадолго. О призовом месте, даже золотых медалях, мы слышали всю дорогу на пути сборной в Испанию, за океан и обратно только от Малофеева. Лобановский, получив команду в жестком цейтноте, буквально на флажке, о медалях и не заикался. Хотя, если бы не случившееся с Бельгией несчастье, были бы близки к ним. Продолжайте, товарищ начальник: «В решающем матче неожиданно провалилась оборона команды. Слабо, к примеру, сыграли Баль, Демьяненко, Дасаев... Ниже своих возможностей сыграли Рац, Яковенко, Заваров».

Рац, между прочим, блистал в групповом турнире, а Яковенко признали одним из лучших на своей позиции. Об оценке сборной Колосков не упомянул, удалось узнать, что выступление ее признали удовлетворительным.

В алерий Л обановский : «Х ватит ли у руководства терпения?»

И тренера не уволили, хватило ума (чуть опережу события — и терпения). Плоды этого нестандартного решения созреют через два года. Лобановский, наученный печальным опытом, не был уверен, что оставят в сборной. «Двигаться вперед можно, только выработав долгосрочную программу подготовки команды. Надо не начинать каждый раз с самого начала, как это случилось совсем недавно, а продолжать начатое. Хватит ли у наших руководителей терпения? А главное — будет ли достаточно времени? Не месяц, не год, не два даже»— говорил он в преддверии чиновничьего вердикта. Двух лет хватило.

Что любопытно, называя причины неудач в матче с Бельгией, Колосков обошел тему судейства, не обвинил Фредрикссона в случае с голом Кулеманса, как некоторые горячие головы, в предвзятости. Стало быть, косвенно признал — офсайда не было. Развивая тему, начальник назвал еще несколько причин неудачи, на взгляд его, более глубоких. Поставил старую, заезженную пластинку. Ее функционеры прокручивали по нескольку раз ежегодно на протяжении многих лет: дефицит квалифицированных футболистов вызван, были в этом убеждены, «недостаточными объемами учебно-тренировочной работы, что тормозит рост индивидуального мастерства футболистов». Причинно-следственные связи выстроены примитивно, дилетантски (я им польстил), техническое мастерство игроков никоим образом не зависят от объема тренировок. Это прежде всего дар природы и пахота, каждодневная самостоятельная индивидуальная работа.

Методисты же уверены: все тренеры обязаны строить тренировочный процесс по спущенным сверху лекалам, где указано, как часто проводить тренировки, сколько времени каждую, с поминутной дозировкой в исполнении отдельных упражнений, физических, скоростных и технико-тактических. В числе отстающих назван «Спартак». Неужто Бескова собирались учить, что и как делать? Константин Иванович вернул команду из первой лиги, и в тот же год заняла она пятое место. В следующие семь лет, включая 85-й, он выиграл со «Спартаком» золото, пять комплектов серебра и бронзу. «Спартак» при Бескове — самая стабильная в стране команда. Даже киевляне в том временном отрезке, хоть и получили три комплекта золотых наград, опускались на седьмую и даже десятую ступень. Где был бы «Спартак» и то же киевское «Динамо», если бы послушно, в угоду проверяющим, выполняли их указания.

Вячеслав Иванович посчитал необходимым дать немало ЦУ Валерию Лобановскому. Настоятельно советовал «доукомплектовать сборную, расширить круг кандидатов в нее, включить футболистов, которые могли бы усилить игру. Предстоит и дальнейшее совершенствование технико-тактической подготовки, усиление имеющегося потенциала сборной, поиск более современных форм организации игры». Вот так. Человек без специального футбольного образования, но наделенный большой властью, взялся объяснять тренеру с мировым именем, кого включать в состав, как тренировать и организовать игру. Между прочим, опыт Лобановского изучали и применяли на практике ведущие специалисты Европы. А не больше пользы принес бы начальник отечественному футболу, обрати он внимание на имеющиеся недостатки, в частности, на вопиющие нарушения действующего Положения.

Н ельзя , но если очень хочется, то можно

Хотя бы пункт о переходах, в коем сказано: «Футболисты, подавшие заявления в две и более команды, но затем отказавшиеся от перехода, теряют право на переход и не допускаются к участию в соревнованиях до конца первого круга». Пример. Александр Канищев, форвард рижской «Даугавы», 9 декабря прошлого года изъявил желание выступать за «Днепр». Затем передумал и через две недели попросился в «Зенит». СТК футбольной федерации переход на законном основании не разрешила. Что с того? 9 марта Канищев в форме ленинградского клуба вышел на матч чемпионата со «Спартаком». Став полноценным игроком новой команды, провел в ее составе 26 игр из 30.

Тезка Канищева, Александр Щербаков, нападающий «Черноморца», обратил на себя внимание киевских тренеров. Щербаков принял лестное предложение и подал заявление с просьбой зачислить в киевское «Динамо». Неожиданно у одесситов нарисовалась зарубежная поездка. Он тут же отозвал заявление и отправился с «Черноморцем» за бугор. Вернувшись, вновь попросился в Киев. Добрые дяди из СТК смягчились вдруг и в обход закона переход разрешили.

Дважды в сезоне нарушили принятый еще во времена оны пункт, возбранявший футболистам выступать в одном сезоне за две команды. Стражи закона не распространили его на защитника киевского «Динамо» Михаила Олефиренко, разрешив переход в «Шахтер», а полузащитнику «Спартака» Сергею Волгину, успевшему сыграть девять матчей в составе красно-белых, позволили вернуться в «Кайрат». Перечислить хотя бы часть нарушений в сезоне 1986 года не в состоянии, но об одном случае из ряда вон, проникшем в СМИ, расскажу.

27 апреля «Жальгирис» на своем поле неожиданно проиграл (1:2) аутсайдеру, кутаисцам. Что ж, бывает. Насторожила реакция тренера литовского, Беньяминаса Зелькявичюса, человека порядочного, не замеченного в закулисных играх. После матча он отчислил из команды двоих, едва ли не лучших своих игроков — Вальдаса Каспаравичюса и Станиславаса Данисявичюса.

Шила в мешке не утаишь. Быстро распространились слухи, никем не опровергнутые, что оба футболиста «сплавили» игру гостям. Причем так неумело, что зрители, поняв в чем дело, дружно освистали недавних своих любимцев. Закон в советском футболе непримирим: отчисленные из команды за серьезные проступки дисквалифицируются без права выступать за команды всех лиг. В реальной жизни закон попирался неоднократно.

Сравнительно свежий пример (мы о нем писали). Чемпиона СССР-84 в составе «Зенита» Валерия Брошина изгнали из команды и из комсомола за злоупотребление спиртными напитками. Его сразу трудоустроили в Таллине, а в сезоне-86 Брошин бегал уже в футболке ЦСКА.

Мир не без добрых людей. Позаботились они и о двух проштрафившихся литовцах. В один и тот же день в Управление футбола СССР (имя начальника вы знаете) поступило два письма. Одно подписал председатель Спорткомитета Украины М. Бак. Он ходатайствовал о переводе отчисленных из «Жальгириса» Каспаравичюся и Данисявичюса, в никопольский «Колос», команду первой лиги. Автор второго, зампредседателя Спорткомитета Литвы В. Ненюс, сообщил, что не имеет ничего против перехода экс-игроков литовской команды в никопольский «Колос». А то, что закон против, его не смущало. Между тем, он гласил: «Комплектование команд первой лиги осуществляется за счет воспитанников спортшкол и команд второй лиги. Переход футболистов из команд других союзных республик не допускается».

Ходатайства просителей управление удовлетворило. Нельзя, но если очень хочется, то можно.

А ведь повод для работы специальной комиссии (не первый год существовавшей), созданной футбольными властями для отслеживания «странных матчей», представился. Преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой: бери, расхлебывай, расследуй. Однако комиссия с момента ее рождения все еще пребывала в состоянии полудремы. Ни на что не реагировала. Члены комиссии, люди известные, заслуженные, знали, в этом не может быть сомнений, об истинной причине увольнения литовских футболистов, но и в этот раз остались безмолвными. Не попытались даже разобраться в поступившем остром сигнале. А как, простите, разбираться с завязанными руками и кляпом во рту. Кто бы позволил. О договорных матчах знали все, прежде всего те, кто должен, обязан был зло пресекать. Однако и они молчали.

Почему, спрашивается, главный начальник советского футбола в беседе с корреспондентом «Труда» использовал газетную площадь для советов тренеру сборной, но ни словом не обмолвился о перечисленных здесь (и множестве не названных) нарушениях закона. Толочь воду в ступе, рассуждать о реальных и мнимых недостатках в нашем футболе можно сколь угодно долго. Впрочем, этим чиновники всех рангов успешно и не без удовольствия занимались. Имею в виду и Спорткомитет СССР, председателя его, Марата Грамова, и главу Федерации футбола СССР, Бориса Топорнина, ни разу еще не упомянутого. Власти Борис Николаевич имел меньше, но что-то ведь надо было делать, хотя бы прилюдно осудить творящиеся безобразия.

Истинные причины хронических неудач сборной в последние полтора десятка лет и редких всплесков клубов в еврокубках (три победы динамовцев Киева и Тбилиси в Кубке кубков, турнире, признаемся, самом слабом, пестром и разношерстном, за четверть века — не маловато ли?) в уже названных (и прочих иных) болячках, множившихся на теле любимой народом игры. При попустительстве властей спортивных и футбольных. Вот о чем надо бы говорить прямо и честно, бить во все колокола. И совместными усилиями очистить наконец нравственный климат в нашем футболе. Перестройка и гласность такую возможность предоставили.

Считаете, много негатива пролил на выделенную мне полосу? Не спорю. Успокаивает то, что вины моей в этом нет. Не я составлял уродливый календарь, вконец разбалансированный еще на пути к турнирному экватору, не я создавал написанные на бумаге законы, не я их, видит Бог, нарушал. Моя задача — излагать факты и события, доводить до сведения читателей «СЭ» реакцию (или ее отсутствие) на происходящее на футбольных полях и вдали от них, функционеров, экспертов, журналистов и общественности, называемых в стране «широкой».

Сбросив негатив, небольшую его часть, ускорюсь, расскажу о турнирах, внутренних и международных, с участием наших клубов и сборной. Ждет вас много интересного.