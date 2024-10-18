Все на «Мяч»: «Триколор» обновил спортивные телеканалы

Обновления затронули визуальное оформление и контент. При этом телеканалы оператора по-прежнему будут ориентированы на поддержку и популяризацию российского спорта.

11 октября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялась презентация обновленного проекта «Триколор Спорт», куда входят три телеканала собственного производства оператора: «Футбольный», «Хоккейный» и «Спортивный». Помимо визуальной айдентики, разработанной студией SportNoise, и названий, изменится и контентное наполнение спортивных каналов «Триколор»:

В эфире — все виды спорта с мячом: футбол, футзал, волейбол, гандбол, регби и многие другие. Канал для тех, кто болеет за любимую команду из родного города, следит за игрой восходящих звезд, любит фильмы и передачи о выдающихся спортсменах.

В эфире — калейдоскоп из фильмов, передач и спортивных трансляций. Картинг, плавание, лапта, легкая атлетика, единоборства, лыжные гонки, айс-кросс, спортивные танцы, конькобежный спорт, триатлон и прыжки с трамплина на лыжах — спорт во всем его многообразии!

В эфире — матчи чемпионата России по хоккею и Молодежной хоккейной лиги, самые яркие матчи чемпионатов и кубков России по хоккею с мячом, хоккею на траве, индорхоккею, флорболу и хоккею на роликах.

Логотипы обновлённых телеканалов. Фото «Триколор»

Проект «Триколор Спорт» по-прежнему останется ориентирован на поддержку и развитие российского спорта и привлечение внимания зрителей к национальным соревнованиям, что отмечают партнеры «Триколор» среди титулованных спортсменов.

«Вторая лига идет уверенно в сторону увеличения количества трансляций и улучшения их качества. Это важно как для игроков, так и для болельщиков. «Триколор Спорт» и обновленный телеканал «Мяч» — надежные партнеры, которые делают все возможное, чтобы показывать зрителю наш классный футбол!» — комментирует российский футболист Дмитрий Сычев.

«Мы рады сотрудничать с «Триколор Спорт» в части освещения, популяризации наших соревнований. Телеканал с федеральным охватом «ТВ Спорт» — необходимый ресурс для всероссийских федераций. Телевизионная картинка — это то, без чего не может развиваться любой вид спорта. Мы будем и дальше совместно предпринимать все усилия, чтобы спорта на телевидении стало больше», — подтверждает олимпийский чемпион по конькобежному виду спорта Николаев Гуляев.

Логотип проекта «Триколор Спорт». Фото «Триколор»

Спортивный проект «Триколор» запущен 1 марта 2021 года под названием «Наш Спорт». В него вошли три телеканала: «Спортивный», «Футбольный» и «Хоккейный», а также 30 стрим-плееров в составе онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ», которые доступны зрителям бесплатно и без регистрации. В эфир попали внутрироссийские состязания по футболу, хоккею, волейболу, гандболу, турниры по боксу, борьбе, смешанным единоборствам, бильярду и многое другое.

Телеканалы «Мяч», «ТВ Спорт» и «Хоккей ТВ» входят в основные услуги «Триколор». Кроме того, каналы представлены в сетях кабельных операторов.

Презентация обновленных телеканалов прошла при информационной поддержке издания «СБК».