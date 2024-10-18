Все на «Мяч»: «Триколор» обновил спортивные телеканалы
Обновления затронули визуальное оформление и контент. При этом телеканалы оператора по-прежнему будут ориентированы на поддержку и популяризацию российского спорта.
11 октября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялась презентация обновленного проекта «Триколор Спорт», куда входят три телеканала собственного производства оператора: «Футбольный», «Хоккейный» и «Спортивный». Помимо визуальной айдентики, разработанной студией SportNoise, и названий, изменится и контентное наполнение спортивных каналов «Триколор»:
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телеканал «Мяч» (ранее — «Футбольный»).
В эфире — все виды спорта с мячом: футбол, футзал, волейбол, гандбол, регби и многие другие. Канал для тех, кто болеет за любимую команду из родного города, следит за игрой восходящих звезд, любит фильмы и передачи о выдающихся спортсменах.
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телеканал «ТВ Спорт» (ранее — «Спортивный»).
В эфире — калейдоскоп из фильмов, передач и спортивных трансляций. Картинг, плавание, лапта, легкая атлетика, единоборства, лыжные гонки, айс-кросс, спортивные танцы, конькобежный спорт, триатлон и прыжки с трамплина на лыжах — спорт во всем его многообразии!
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телеканал «Хоккей ТВ» (ранее — «Хоккейный»).
В эфире — матчи чемпионата России по хоккею и Молодежной хоккейной лиги, самые яркие матчи чемпионатов и кубков России по хоккею с мячом, хоккею на траве, индорхоккею, флорболу и хоккею на роликах.
Проект «Триколор Спорт» по-прежнему останется ориентирован на поддержку и развитие российского спорта и привлечение внимания зрителей к национальным соревнованиям, что отмечают партнеры «Триколор» среди титулованных спортсменов.
«Вторая лига идет уверенно в сторону увеличения количества трансляций и улучшения их качества. Это важно как для игроков, так и для болельщиков. «Триколор Спорт» и обновленный телеканал «Мяч» — надежные партнеры, которые делают все возможное, чтобы показывать зрителю наш классный футбол!» — комментирует российский футболист Дмитрий Сычев.
«Мы рады сотрудничать с «Триколор Спорт» в части освещения, популяризации наших соревнований. Телеканал с федеральным охватом «ТВ Спорт» — необходимый ресурс для всероссийских федераций. Телевизионная картинка — это то, без чего не может развиваться любой вид спорта. Мы будем и дальше совместно предпринимать все усилия, чтобы спорта на телевидении стало больше», — подтверждает олимпийский чемпион по конькобежному виду спорта Николаев Гуляев.
Спортивный проект «Триколор» запущен 1 марта 2021 года под названием «Наш Спорт». В него вошли три телеканала: «Спортивный», «Футбольный» и «Хоккейный», а также 30 стрим-плееров в составе онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ», которые доступны зрителям бесплатно и без регистрации. В эфир попали внутрироссийские состязания по футболу, хоккею, волейболу, гандболу, турниры по боксу, борьбе, смешанным единоборствам, бильярду и многое другое.
Телеканалы «Мяч», «ТВ Спорт» и «Хоккей ТВ» входят в основные услуги «Триколор». Кроме того, каналы представлены в сетях кабельных операторов.
Презентация обновленных телеканалов прошла при информационной поддержке издания «СБК».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2