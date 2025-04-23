В ЮАР футболист умер во время матча. Ему было 22 года

Уже второй случай за два года.

Защитник южноафриканского клуба «Дурбан Сити» Синамандла Зонди умер в больнице после потери сознания перед стартом матча второй лиги ЮАР. Футболисту было 22 года.

Трагедия в перерыве

Зонди потерял сознание во время разминки перед матчем с «Милфордом». Защитник попал в стартовый состав и должен был начать матч с первых минут, однако вместо этого был экстренно госпитализирован — он упал на газон по пути в подтрибунные помещения.

Матч начался по плану, но в перерыве стало известно, что Зонди не стало, он скончался еще до приезда в больницу. Судья принял решение остановить игру, в которой на тот момент побеждал «Милфорд» — 1:0.

«Дурбан Сити» сначала не сообщил причину решения арбитра. «Сегодняшний матч приостановлен по независящим от нас обстоятельствам. Лига в свое время выступит с официальным заявлением. Мы ценим ваше понимание и будем держать вас в курсе событий», — сказано в официальном заявлении.

Однако вскоре клуб подтвердил смерть защитника: «Ценный член семьи «Дурбан Сити» Синамандла был не только талантливым футболистом, он был товарищем по команде, другом, братом, сыном и настоящим источником вдохновения для всех, кто был с ним рядом. Наши мысли — с его семьей, друзьями, товарищами по команде, тренерами и всеми, кто пострадал от этой трагической потери. Мы продолжим поддерживать их в это нелегкое время».

Зонди дебютировал на профессиональном уровне в сентябре 2021 года и в этом сезоне регулярно выступал за «Дурбан Сити». Клуб занимает первое место в турнирной таблице и уверенно движется к выходу в высший дивизион ЮАР.

Фото Global Look Press

Случай в «Ричардс Бэй»

Смерть Зонди — не первая трагедия в южноафриканском футболе. Два года назад, в марте 2023-го, во время тренировки погиб капитан «Ричардс Бэй» Сипхамандла Мтоло. Полузащитнику было 29 лет.

Клуб, играющий в высшей лиге ЮАР, тогда опубликовал заявление. «С глубокой печалью сообщаем о безвременной кончине нашего полузащитника Сипхамандлы Мтоло. Он потерял сознание утром во время тренировки. Клуб не будет предоставлять дополнительную информацию и просит уважать конфиденциальность его семьи в это непростое время. Мтоло будет не хватать как на поле, так и за его пределами. Мысли всех в «Ричардс Бэй» — с его семьей, друзьями и близкими», — было сказано в официальном заявлении.