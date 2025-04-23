В ЮАР футболист умер во время матча. Ему было 22 года
Защитник южноафриканского клуба «Дурбан Сити» Синамандла Зонди умер в больнице после потери сознания перед стартом матча второй лиги ЮАР. Футболисту было 22 года.
Трагедия в перерыве
Зонди потерял сознание во время разминки перед матчем с «Милфордом». Защитник попал в стартовый состав и должен был начать матч с первых минут, однако вместо этого был экстренно госпитализирован — он упал на газон по пути в подтрибунные помещения.
Матч начался по плану, но в перерыве стало известно, что Зонди не стало, он скончался еще до приезда в больницу. Судья принял решение остановить игру, в которой на тот момент побеждал «Милфорд» — 1:0.
«Дурбан Сити» сначала не сообщил причину решения арбитра. «Сегодняшний матч приостановлен по независящим от нас обстоятельствам. Лига в свое время выступит с официальным заявлением. Мы ценим ваше понимание и будем держать вас в курсе событий», — сказано в официальном заявлении.
Однако вскоре клуб подтвердил смерть защитника: «Ценный член семьи «Дурбан Сити» Синамандла был не только талантливым футболистом, он был товарищем по команде, другом, братом, сыном и настоящим источником вдохновения для всех, кто был с ним рядом. Наши мысли — с его семьей, друзьями, товарищами по команде, тренерами и всеми, кто пострадал от этой трагической потери. Мы продолжим поддерживать их в это нелегкое время».
Зонди дебютировал на профессиональном уровне в сентябре 2021 года и в этом сезоне регулярно выступал за «Дурбан Сити». Клуб занимает первое место в турнирной таблице и уверенно движется к выходу в высший дивизион ЮАР.
Случай в «Ричардс Бэй»
Смерть Зонди — не первая трагедия в южноафриканском футболе. Два года назад, в марте 2023-го, во время тренировки погиб капитан «Ричардс Бэй» Сипхамандла Мтоло. Полузащитнику было 29 лет.
Клуб, играющий в высшей лиге ЮАР, тогда опубликовал заявление. «С глубокой печалью сообщаем о безвременной кончине нашего полузащитника Сипхамандлы Мтоло. Он потерял сознание утром во время тренировки. Клуб не будет предоставлять дополнительную информацию и просит уважать конфиденциальность его семьи в это непростое время. Мтоло будет не хватать как на поле, так и за его пределами. Мысли всех в «Ричардс Бэй» — с его семьей, друзьями и близкими», — было сказано в официальном заявлении.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6