0:5. «Брюгге» показал ленинградцам настоящий футбол

Летопись Акселя Вартаняна. 1987 год. Часть десятая.

Разные сроки проведения чемпионатов в СССР и в большинстве европейских стран иной раз ставили наши клубы перед еврокубковым стартом в невыгодную ситуацию. Европейцы (играли по системе «осень — весна») выявляли участников трех клубных турниров в мае и месяца через три включались в новый. Наши («весна — осень») получали допуск к ним (исключая обладателя Кубка) глубокой осенью, в ноябре, а стартовали в следующем цикле в сентябре следующего года.

За десять месяцев в клубах происходили изменения, не всегда позитивные, что отражалось на результатах. Чемпионы СССР, киевляне, к началу евросезона-1987/88 сползли на восьмую позицию, серебряные призеры прошлого года, динамовцы Москвы, — на девятую. Тбилисцы и «Зенит» находились в зоне вылета, на 14-м и 15-м местах. Только «Спартак» к осени 1987 года возглавлял турнирную таблицу.

Были и плюсы. К сентябрю советские команды набирали спортивную форму, близкую к оптимальной, наши зарубежные партнеры были еще сыроваты, только-только вступали в новый сезон.

Кубок чемпионов. «Динамо » (Киев )

Киевскому «Динамо» соперник достался непростой — шотландский «Рейнджерс» из Глазго. Дуэт «Селтик» — «Рейнджерс», сильнейший в стране. Доминировал многие годы. Но в середине 1980-х соперник киевлян сник, превратился в середняка и оказался в «гуще народной». Президент клуба Дэвид Холмс сменил тренера, вернул на родину соотечественника — 33- летнего ветерана Грэма Сунесса, проводившего в Италии превосходный сезон. После возвращения Сунесс занял пост тренера — играющего. И начал опустошать президентский кошелек. «Я сделаю все, чтобы в моей команде играли сильнейшие футболисты не только Шотландии, но и Англии», — заявил журналистам.

Холмс безропотно потакал вкусам и желаниям Сунесса, купил несколько сильных английских игроков, среди которых члены сборной Англии. Вскоре количество перешло в качество, и «Рейнджерс» вернул себе титул лучшей в стране команды. Аппетит приходит во время еды, и тренер поставил новую задачу — выиграть Кубок чемпионов. Для решения ее необходимо сделать первый шаг — обыграть советского чемпиона.

Домашняя победа

Первый блин, в украинской столице, вышел комом. Впрочем, тренер шотландцев, судя по поведению его парней на поле Республиканского стадиона, ставил на ничью. Стандартная еврокубковая гостевая тактика: плотная оборона и эффективные контратаки.

Удел хозяев — атаковать, что они и делали. Почти весь первый тайм динамовцы провели на половине поля гостей. Соотношение своих атак и контратак соперника — 7:1. Но наиболее острый момент создали шотландцы: Маккойст, обыграв Кузнецова и Балтачу, вышел в одиночестве на вратаря. Чанов смело бросился под удар и спас ворота. Киевляне же реальной пользы из большого территориального преимущества не извлекли. Наступление развивали медленно, гости легко их расшифровывали и нейтрализовали. Не сумев разорвать насыщенную оборону на центральном направлении, хозяева акцент атак сместили на фланги с последующими верховыми передачами в штрафную, где рослые защитники шотландцев имели заметное преимущество в воздушных поединках.

Во втором тайме игра протекала в прежнем режиме. За одним исключением, весьма существенным. Реализованный Михайличенко пенальти за четверть часа до конца принес хозяевам победу — 1:0. Хватит для выхода во второй круг? Покажет ответная встреча в

Глазго

В первом матче из-за травм не смогли играть Беланов с Заваровым. В Глазго привезли только Беланова. Но уже в середине первого тайма, после столкновения в ближнем бою с соперником, продолжить игру он не смог. К этому времени хозяева, проведшие игру активно, открыли счет и сравняли общий. Обстоятельства, при которых был забит гол, шотландский журналист Джексон назвал анекдотическими. Нам было не до смеха.

Чанов, отлично проведший матч, выручал не раз. А в безобидной ситуации вдруг занервничал, заторопился. Перехватив верховую передачу, постоял с мячом, выжидал, когда игроки, свои и чужие, покинут штрафную площадь. Не дождался, хотя никто его не торопил, швырнул мяч рукой и попал в спину товарища. Маккойст принял подарок с благодарностью, мгновенно отпасовал Фалко, и тот поразил практически пустые ворота.

В начале второго тайма хозяева разыграли типичную британскую комбинацию. Фрэнсис с правого фланга перевел мяч на левый. Фалко головой переправил его в центр штрафной, и Маккойст, опять же головой, переадресовал мяч в сетку — 2:0. Комментарий Юлия Сегеневича: «Тут уж динамовских защитников не упрекнешь в ошибке, проиграли они в мастерстве».

Дальнейшие события развивались по еврокубковым понятиям: наступали те, кому необходимо спасать ситуацию. Для спасения гостям хватало одного гола. От редких неэффективных атак перешли они к масштабному штурму с привлечением всех игроков. Будучи не в оптимальной форме, готовили наступление долго, а на подступах к штрафной защитники хозяев жестко и решительно разрушали их помыслы. Ударам с дальних дистанций (пример подал Блохин) не хватало точности. А когда у Блохина возникли две довольно благоприятные ситуации, выручил второй вратарь сборной Англии Вудс.

Ближе к концу динамовцы пошли на штурм, последний и отчаянный, полагаясь не столько на умение, сколько на число участников. В обороне возникали зияющие бреши. Шотландцы трижды имели возможность счет увеличить. Но и достигнутого хватило для выхода в следующий круг.

Кубок кубков. «Динамо» (Минск)

Самый слабый по составу турнир. И самый для нас счастливый — три победы: в 1975-м и 1986-м успех сопутствовал киевлянам, в 1981-м — тбилисцам.

Уже в первом туре жребий зажег зеленый свет, отдал на заклание минчанам турецкий клуб «не первой (даже не второй и третьей) свежести». С труднопроизносимым названием «Генчлербирлиги».

В переводе на русский — «Совет молодых». Всего четыре года тусовался в элитной лиге. Предыдущие четыре пытался сохранить в ней место. Задачу решил успешно. А Кубок Турции выиграл. Бывает. Кто только в Европе, да и в нашей стране, его не выигрывал. Называть игроков не вижу смысла. Ни о чем. Да и тренер минский Иван Савостиков, когда спросили его о турецкой команде и ее футболистах, ответил: «У нас нет о них никакой информации».

Белоруссия

Хозяев на поле встретил лес ног: гости окопались на своей территории и не высовывались. Не зная, как продраться на удобную для обстрела позицию, палили минчане издали. Мячи летели куда угодно, но только не в цель. 83 минуты табло стадиона откровенно скучало, вздрагивало от гулких ударов игроков, пытавшихся лбом пробить железную стену. Когда же минут за семь до конца Зыгмантович пробил-таки ее, а на 89-й турецкий защитник инициативу минского хавбека поддержал, отправив мяч мимо своего вратаря, зрители вздохнули с облегчением — 2:0.

Анкара

Здесь турки преподнесли еще один сюрприз: показали, что и атаковать умеют. И даже забивать. Стало тревожно. Ответа наши болельщики ждали долго. Дождались, когда тренер ввел в игру резервистов. Они и решили исход встречи: Деркач сравнял счет, Кондратьев минут за пять до конца забил победный гол — 2:1. Ожидали большего. Но, как говорится, чем богаты...

Во втором туре минчан ожидал испанский клуб с грозным названием —

«Реал»

Спешу успокоить: не мадридский, а из города Сан-Себастьян. Команда, по полученным из Испании сведениям, жесткая, экспансивная, мобильная. В составе — две звезды: вратарь испанской сборной Арконада и нападающий Замора. Знаменит и тренер — валлиец Джон Тошак.

Приглашаю вас на первую игру в Сан-Себастьян.

Разделить ее можно на две неравные половины: первая четверть часа обоих таймов — за гостями, все остальное время (60 астрономических минут) доминировали хозяева. Оба гола (игра завершилась вничью — 1:1) забиты во временных отрезках, прошедших с преимуществом одной из сторон. На пятой минуте, воспользовавшись детской ошибкой защитников хозяев (выстроились в одну линию без взаимной подстраховки), Кондратьев вторгся во владения Арконады как нож сквозь масло — 1:0. Все остальное время голкипер басков наблюдал за героической игрой своего визави — Сацункевича. Испанские журналисты насчитали пять-шесть эпизодов, в коих гостей спасала от гола вдохновенная игра вратаря.

Лишь за три минуты до конца, когда в нашей штрафной собрались едва ли не все участники матча, Сацункевич едва дотянулся до поданного с угла поля мяча и отбил его перед собой. Удар Заморы приняли на себя защитники, повторный Гохате был точен — 1:1.

Гол на выезде — преимущество, при условии что не пропустишь у себя. Тот, гостевой, минчане и защищали всей командой. Итог — 0:0 в пользу минского «Динамо».

Кубок УЕФА. «Зенит»

Вслед за чемпионом покинул турнир «Зенит», погрязший во внутренних конфликтах. Ожидаемо. Даже самые ярые поклонники команды, чьи слепые «родительские» чувства парализовали рассудок, не надеялись на успех в поединке с «Брюгге» — в то время одним из сильнейших в Бельгии, чья сборная на прошлогоднем чемпионате мира вошла в четверку лучших на планете. В составе «Брюгге» (шел на втором месте в своем чемпионате) игроки сборной Кулеманс, Броос, Ван дер Элст.

Результат первого матча (2:0) в пользу «Зенита» шокировал. Адекватные, трезвомыслящие любители и профессионалы до игры предсказать такой успех влачившего жалкое существование в подвальных этажах таблицы аутсайдера над третьим призером чемпионата Бельгии никак не могли. Но после матча, проанализировав игру соперников, объяснили победу «Зенита» плохой формой бельгийцев. Не прошло и месяца после старта их первенства, и футболисты «Брюгге» выглядели тяжеловесными, медлительными. Их главный организатор и вдохновитель Кулеманс недавно перенес тяжелую операцию на колене, был пассивен и ограничил себя диспетчерскими функциями, воротам не угрожал. А «Зенит» проявил качества, коих ему явно не хватало в матчах первенства, и превзошел соперника в движении, энергии, желании победить.

Новый тренер, Владимир Голубев, признал, что соперник не смог продемонстрировать все, на что способен. Тренер «Брюгге» Хэнк Ховард огорчен, но не обескуражен: «0:2 — это плохо, но не безнадежно. У нас есть время кое-что поправить в игре, а родные стены и наша публика добавят команде уверенности».

Перед игрой он заявил в печати: «Мы покажем сопернику, что такое настоящий футбол». Показали. Правда, о качестве футбола на фоне «Зенита» образца 1987 года, вялого, безынициативного, прямолинейного, судить сложно. А счет впечатлил. Защитники ленинградские предоставили хозяевам такие возможности, что не использовать их значило не уважать ни себя, ни своих поклонников — 5:0. «Покер» оформил отсутствовавший в Ленинграде светловолосый датчанин Бриль. Забивал, потешая публику, на любой вкус: головой, ногами, левой и правой, в разные углы ворот. Разрядил мортиру и Кулеманс, пробил с далекого расстояния. Так крупно советские команды в еврокубках не проигрывали. Произошло то, что и должно было.

«Динамо» (Москва)

Достался ему «Грассхоппер» из Цюриха. В Европе держали его за середняка, как и швейцарскую сборную. Общее с московским «Динамо» — второе место в своих чемпионатах и невыразительная игра в новом сезоне, не так давно в Швейцарии начавшемся. В общем, для москвичей, даже в нынешнем их состоянии, соперник, если вдруг возникнет большое желание, подкрепленное умением, вполне проходимый.

Желание возникло уже в выездном матче, где динамовцы положили хозяев на лопатки. Чистая победа — 4:0. По тому, как началась игра, столь крупную победу гостей предположить было трудно. Хозяева с первым судейским свистком бросили на ворота Прудникова большие силы. Гонимые вперед 30-тысячными трибунами, атаковали азартно, страстно и... безрассудно. Дважды в стремительных контратаках простил их Васильев. А когда молниеносный контрвыпад с участием Стукашова и Каратаева отличным ударом с лета под перекладину завершил Бородюк, зрители, не сразу поняв, что произошло, притихли.

Хозяева не угомонились, упорно лезли вперед, оголяя тылы. Пустоты при первом удобном случае мгновенно заполняли гости. Когда Тимошенко получил превосходный шанс удвоить счет, швейцарцы, отсрочив его на несколько секунд, сбили гостя в штрафной. Бородюк реализовал пенальти уверенно — 2:0.

Во втором тайме ничего в поведении соперников не изменилось: «Грассхоппер» нападал, «Динамо» забивало. Бородюк оформил хет-трик, а Каратаев поставил жирную точку — 4:0.

Будь его воля, руководство «Грассхоппера» отказалось бы от поездки в советскую столицу ради экономии клубных средств. Вынуждены были, дабы избежать санкций УЕФА, подчиниться.

Начало московского матча — копия игры в Цюрихе. Бешеный напор швейцарцев, создавших два реальных момента у ворот Прудникова. Эдуард Малофеев, пережив немало тревожных минут, признался после матча: «Неизвестно, как сложилась бы игра, используй соперники эти возможности. Но нам повезло». Вальяжно поначалу выглядевшие динамовцы напряглись и погасили порыв гостей, как и в Цюрихе, забитым мячом. Организовал его Колыванов. Васильеву оставалось отправить мяч с близкого расстояния в ворота — 1:0. Так игра и завершилась. Во втором тайме соперники чуть успокоились, но пару-тройку моментов, до ума не доведенных, все же создали.

Видя, с какой легкостью динамовцы разобрались с клубом из Швейцарии, судьба испытала их испанским грандом.

«Барселона»

Грозное название не соответствовало игре, показанной в минувшем сезоне популярным в Испании и в Европе клубом. Если называть вещи своими именами — провальной. В начавшемся чемпионате страны стало совсем худо: после шести туров — одна победа, четыре забитых мяча и предпоследнее, 19-е место. Президент клуба тут же «укрепил» руководство «Барселоны»: английского тренера Терри Венейблса сменил свой, Луис Арагонес.

В команде большая группа высококлассных и высокооплачиваемых футболистов: лучший бомбардир ЧМ-1986 англичанин Линекер (в шести турах испанского первенства оставался «сухим»), Шустер, чемпион Европы 1980 года в составе сборной ФРГ, пять игроков испанской сборной. Арагонес объяснил возникшую причину кризиса проблемами психологического свойства: «Когда голова не работает, ноги не повинуются». В этом направлении (помимо налаживания разболтавшейся при английском коуче дисциплины и энергозатратных тренировок) и работал, сумев за короткий срок поднять моральный дух игроков, вселить в них уверенность.

Каталония

В домашнем матче «Барселона» имела заметное преимущество и еще до перерыва отгрузила два мяча в динамовские ворота. Счет открыл Амарилью, увеличил превосходным ударом со штрафного Шустер — «коронка» немецкого хавбека. Посчитав счет перед ответной встречей комфортным, хозяева особо не старались его изменить, гости хотели, но не смогли.

Испанские СМИ игра москвичей разочаровала. El Pais: «Динамовцы не оказали достойного сопротивления «Барселоне». АВС: «Москвичи показали механизированный футбол и не продемонстрировали агрессивности».

Москва

На ответную игру динамовцы вышли удрученными, побитыми: в трех календарных матчах чемпионата не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола, а в Вильнюсе проиграли «Жальгирису» с унизительным для столь авторитетной команды счетом — 0:4. Да, неважно складывались дела в чемпионате, но ни разу в сезоне не пропускали они в одной игре более двух мячей. А тут — сразу четыре.

Хоть и обещал Малофеев дать бой «Барселоне», слово не сдержал. Гости поставили задачу не проиграть, умело игру «сушили» и своего добились — 0:0. Сверхусилий динамовцы не выказали, неудачи в чемпионате опустили их к опасной черте. За два тура до конца оказались они на 13-м месте, в двух очках от зоны вылета. Да и неурядицы в команде создали нервозную обстановку. На пресс-конференции «приболевшего» Малофеева (так писали газеты) заменил Адамас Голодец. На самом деле над Эдуардом Васильевичем сгущались тучи, и незадолго до завершения чемпионата его уволили.

Ничего путного Голодец о невыразительной игре динамовцев не сказал. Арагонес, удовлетворенный исходом, был куда красноречивее, а природу нулевого счета, устроившего его команду, объяснил: «Сегодня мы не забили, но это не было нашей главной задачей. Мы играли не на выигрыш, а на удержание победного счета, добытого в Барселоне».

«Динамо» (Тбилиси)

Тбилисцы получили пропуск в евротурнир благодаря прошлогоднему итоговому пятому месту. В новом сезоне у команды одна забота — сохранить место в высшей лиге. Балансировали над пропастью до глубокой осени. Сложная ситуация сохранялась в августе не только в турнирной таблице. В связи с ухудшением атмосферы в коллективе сменили тренера — Кахи Асатиани на «варяга» Германа Зонина. Времени на знакомство с футболистами, проведение ремонтных работ, дабы не допустить трагедии и достойно сыграть в международном турнире, — в обрез.

Жребий с пониманием отнесся к проблемам грузинских динамовцев и предоставил им соперника приемлемого — болгарский «Локомотив» из Софии.

Молодой амбициозный клуб, четвертый в минувшем чемпионате страны. Футболисты, не удовлетворенные прошлогодним результатом, сами, без ведома тренера Апостола Начевски и руководства клуба, поставили задачу на сезон — войти в призовую тройку. По тому, как разыграли дебют (пять побед в пяти матчах при разности мячей 11-0), — всерьез нацелились на чемпионство. Правда, крупный проигрыш перед первой встречей с тбилисцами (2:5 от «Тракии») должен был несколько успокоить соперника.

София

Гости проиграли — 1:3. Не вдаваясь в детали, наши журналисты главным виновником поражения объявили югославского арбитра Васо Вуйовича. Он поставил два пенальти в ворота гостей за, как им показалось, обычное, рабочее столкновение вратаря Габелии с болгарскими форвардами. Оба были реализованы. Судей-злодеев так часто обвиняли в неудачах советских команд и сборной по поводу и без, что веры в объективность наших экспертов и обозревателей становилось с каждым разом все меньше. Один гол Шенгелия отыграл, но незадолго до конца по вине защитников получили третий — 1:3.

Грузия

Зонин не считал ситуацию безнадежной и был уверен, что двух недель перед ответной игрой достаточно, чтобы провести работу над ошибками, о чем заявил в выступлении по местному телевидению.

Работу провел, состав перетряхнул. Добавив четырех новых игроков, ставку сделал на ветеранов — Габелию, Сулаквелидзе, Чивадзе и Шенгелию. Их вклад в общую победу неоценим.

Правда, уже на второй минуте, когда арбитр из Чехословакии Роберт Матушик (советская пресса оценила его работу очень высоко) наказал 11-метровым гостей, Шенгелия опростоволосился: пробил в угол, но слишком слабо. Вратарь Николов успел отвести мяч на угловой. Оплошность в начале матча послужила своеобразным тестом на психологическую устойчивость. Как показала игра, тбилисцы с ней справились. Не без содействия соперника.

Перед игрой Ничевски был откровенен: «Мы приехали в Тбилиси вовсе не за тем, чтобы показать красивый футбол. Наша задача более конкретна: добиться результата, дающего право выступить в следующем круге Кубка УЕФА. Остальное не важно».

Добровольно уступив территорию, гости обрекли себя на длительную и нудную оборону. Слово взяли тбилисские ветераны: первый гол забил Сулаквелидзе, третий — Чивадзе. Между ними отличился молодой Гурули. Его гол под перекладину стал украшением матча — 3:0.

Жребий оценил старательность тбилисцев, способность с достоинством выйти из сложной ситуации и во втором круге предоставил им команду уровня «Локомотива», из того же социалистического лагеря, румынский клуб из Бухареста «Виктория».

Молодая команда по возрасту футболистов и дате рождения. Появилась «Виктория» на свет в 1971 году, в европейском турнире-1987/88 дебютировала шестнадцати лет от роду. Тренер — Думитру Николае-Никушор — игрок сборной Румынии первой половины 1950-х. Первый круг «Виктория» прошла легко, выбила из турнира кипрский ЭПА — 1:0 и 3:0.

Бухарест

Динамовцы начали агрессивно. Словно не сразу поняли, где находятся — дома или в гостях. Уже на третьей минуте подключился в атаку Чедия. Его удар отразили на угловой. Подача, удар головой застрявшего в штрафной Чедии был неотразим. На 20-й минуте счет увеличил Шенгелия — 2:0.

Будто испугавшись собственной прыти, поняв наконец, где играют, динамовцы стали подсушивать игру: больше внимания уделяли уже обороне, ставшие редкими контратаки проводили с меньшим рвением и небольшими силами, устраивали паузы, дабы сбить атакующий напор соперника.

Такое поведение себя оправдывало, румыны создали один или два момента и те не использовали. На 68-й минуте судья Манфред Ресснер (ГДР), не заметив, что Кеташвили сыграл не в ногу, а в мяч, назначил в тбилисские ворота «выдуманный», по утверждению советских журналистов, пенальти — 2:1.

Румыны завелись, заиграли резко, на грани и за гранью приемов, квалифицированных как откровенно грубые. Гости на провокацию не поддались, продолжали играть в футбол, и Шенгелия едва не забил третий гол. Но и 2:1 в гостях — нормально.

Нулевая ничья

Дома хватило бы и ничьей. Динамовцы ее получили — 0:0. Соперники не дали повода смаковать перипетии матча. Скучная, прагматичная игра завершилась так, как того тбилисцы желали. А судью, на сей раз финна Симо Руоккинена, осудили. Он, видите ли, не засчитал забитый по всем правилам гол Шенгелии, сославшись на видеозапись матча, утверждали советские СМИ. Правда, удаление на 66-й минуте защитника хозяев Арзиани (он ударил румынского футболиста во время остановки игры) не оспаривали.

Зонин, несмотря на положительный исход, был самокритичен: «Сколько ни старался, а настроить ребят не сумел. Начали как будто неплохо, но затем в команде что-то разладилось, футболисты перестали понимать друг друга, участились ошибки».

Возможности жребия в третий раз потрафить динамовцам сузились. Остались господа и товарищи серьезные, положишь палец в рот — руку откусят. Работал жребий на сей раз вслепую. Вскрыл бумажку, а там западногерманский «Вердер» из Бремена. О нем — в следующий раз. Как ни старался уместить матчи шести советских клубов на выделенной мне полосе, не успел. За мной должок: завершу тему в следующий раз, опять же в международном блоке. Поведаю о матчах «Спартака» и тбилисцев с «Вердером». Но в фокусе нашего внимания окажется олимпийская сборная СССР, ее попытка пройти отбор и получить билет на олимпийский футбольный турнир в Сеуле.