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Президент «ПСЖ» хочет провести матч звезд с участием, в том числе, футболистов из России

Президент «ПСЖ» хочет пригласить футболистов из России на матч звезд с Месси и Роналду
Руслан Минаев
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Нассер Аль-Хелаифи.
Фото Global Look Press

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи планирует провести матч звезд мира под названием One World с целью единства людей. По словам бизнесмена, помимо лучших игроков в игре примут участие знаменитые певцы и актеры.

«Есть три игрока — Неймар, (Лионель) Месси, (Криштиану) Роналду. У них миллиард подписчиков в социальных сетях. Больше, чем у любого президента страны. Они могут донести идею единения, дать нужный сигнал детям, которые слушают их больше, чем своих родителей», — цитирует Аль-Хелаифи The Times.

Президент «ПСЖ» также ответил на вопрос, собирается ли приглашать на матч представителей России и Северной Кореи.

«[Мы хотим] собрать всех вместе. Мир и любовь. Я говорю об этой мечте. У меня мурашки по коже. Я чувствую себя смиренным. У меня это в сердце, в моей ДНК. У меня такие ценности от моих родителей и лидеров моей страны... Не хочу показаться высокомерным, но вся проблема заключается в нашей коммуникации. Катарская традиция такова, что если мы делаем что-то хорошее, то мы об этом не говорим. Нам нужно сообщать правду. Культура катарского народа очень дружелюбна. Мы помогаем людям», — сказал он.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под своей эгидой.

Футбол
Нассер Аль-Хелаифи
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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Локомотив

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