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Экс-тренер «Челси» Почеттино согласился возглавить сборную США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Челси» Маурисио Почеттино может возглавить сборную США, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 52-летний аргентинец дал свое согласие на предложение североамериканской сборной.

Последним местом работы Почеттино был «Челси», который специалист покинул в летнее межсезонье. До этого он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

В июле из сборной США уволили Грегга Берхалтера, под руководством которого национальная команда не сумела выйти в плей-офф домашнего Кубка Америки. В 2026 году США станет одной из стран — хозяек чемпионата мира.

Маурисио Почеттино
Футбол
Сборная США по футболу
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3
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
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12
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