Экс-игрок ЦСКА Дуду назвал фразы на русском языке, которые отложились в его памяти

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду назвал фразы на русском языке, которые запомнил во время выступлений в России.

«Это очень сложный язык! Я помню следующее: мой подруг, доброе утро, как дела, очень хорошо, молодец. К сожалению, больше ничего сказать на русском я не могу», — приводит слова Дуду «РБ Спорт».

Дуду выступал за московский клуб с 2005 по 2008 год. В общей сложности бразилец провел 107 матчей за армейцев, в которых забил десять голов и отдал столько же результативных передач. В составе красно-синих Дуду стал двукратным чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.