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Сегодня, 18:18

Экс-игрок ЦСКА Дуду назвал фразы на русском языке, которые отложились в его памяти

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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду назвал фразы на русском языке, которые запомнил во время выступлений в России.

«Это очень сложный язык! Я помню следующее: мой подруг, доброе утро, как дела, очень хорошо, молодец. К сожалению, больше ничего сказать на русском я не могу», — приводит слова Дуду «РБ Спорт».

Дуду выступал за московский клуб с 2005 по 2008 год. В общей сложности бразилец провел 107 матчей за армейцев, в которых забил десять голов и отдал столько же результативных передач. В составе красно-синих Дуду стал двукратным чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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Зенит

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Бителло

Динамо

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Евгений Марков

Факел

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