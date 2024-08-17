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Сегодня, 16:20

Экс-глава ВОБ Шпрыгин баллотируется в Мосгордуму

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Экс-глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и известный фанат московского «Динамо» Александр Шпрыгин участвует в выборах в Московскую городскую думу в качестве кандидата в депутаты.

47-летний россиянин является кандидатом от ЛДПР и выдвигается от Северного административного округа. Выборы пройдут в единый день голосования 6-8 сентября на всех избирательных участках столицы, а также в формате электронного голосования.

Рекламный стенд в рамках предвыборной кампании Александра Шпрыгина.
Фото «СЭ»

Шпрыгин наиболее известен по работе в ВОБ, которая был основана 25 мая 2007 года при поддержке РФС и распущена в 2016 году. Кроме того, нынешний кандидат в депутаты Мосгордумы несколько лет возглавлял фан-клуб бело-голубых.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Александр Шпрыгин
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
19.08 20:00
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Зенит

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Локомотив

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Бителло

Динамо

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Евгений Марков

Факел

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Сергей Брызгалов

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