Экс-глава ВОБ Шпрыгин баллотируется в Мосгордуму

Экс-глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и известный фанат московского «Динамо» Александр Шпрыгин участвует в выборах в Московскую городскую думу в качестве кандидата в депутаты.

47-летний россиянин является кандидатом от ЛДПР и выдвигается от Северного административного округа. Выборы пройдут в единый день голосования 6-8 сентября на всех избирательных участках столицы, а также в формате электронного голосования.

Рекламный стенд в рамках предвыборной кампании Александра Шпрыгина. Фото «СЭ»

Шпрыгин наиболее известен по работе в ВОБ, которая был основана 25 мая 2007 года при поддержке РФС и распущена в 2016 году. Кроме того, нынешний кандидат в депутаты Мосгордумы несколько лет возглавлял фан-клуб бело-голубых.