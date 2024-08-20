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Рагнар Сигурдссон: «У моих детей нет проблем из-за российского гражданства»

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Бывший футболист «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал, сталкивалась ли его семья с проблемами в Исландии из-за того, что у его детей имеется российское гражданство.

У детей Сигурдссона два гражданства — российское и исландское.

«Вообще никаких проблем. Что касается бойкота, это происходит из-за давления от других стран. Если кто-то бойкотирует, ты вроде как должен быть частью этого. Я и моя семья не столкнулись с такими глупыми вещами. Все отлично понимают, что футболисты или мои дети не имеют никакого отношения к тому, что происходит, их вины в этом нет. Не исключаю, что кто-то говорит плохие вещи про нас за нашими спинами, но мне на это глубоко наплевать», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

Сигурдссон завершил игровую карьеру в январе 2022 года. За национальную команду Исландии он провел 97 матчей и забил пять голов.

Источник: «РБ Спорт»
Рагнар Сигурдссон
Футбол
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