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Нигматуллин — о Миранчуке: «Все больше и больше становится лидером «Атланты»

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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» победу «Атланты Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Команда обыграла «Интер Майами» (3:2) в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф МЛС и прошла в следующий раунд.

«Алексей опытный футболист, и ему не нужно было очень много времени для адаптации в МЛС. Ведь до этого он смог привыкнуть к итальянскому чемпионату, который, очевидно, выше уровнем.

Миранчук смог показать свой высокий уровень, выступая за самую худшую команду плей-офф против лучшей. И это явно не совпадение, потому что это была серия из трех матчей, а не одна игра, которую можно случайно выиграть. Можно сказать, что он все больше и больше становится лидером «Атланты», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В 13-ти матчах за клуб Миранчук отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Денис Сафронов

Алексей Миранчук
Руслан Нигматуллин
ФК Атланта Юнайтед
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