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Мещеряков: «Никто не предполагал, что «Атланта» Миранчука пройдет «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что в США никто не верил в победу «Атланты Юнайтед» над «Интер Майами» (2-1) в 1/8 финала плей-офф МЛС.

«Миранчук — профессиональный и мастеровитый футболист. Он уже играет существенную роль на поле, без сомнения. Об этом говорят голевые передачи, которые он отдавал в ключевые моменты, его взаимодействие с партнерами. Видно, что Алексей влился в команду, но надо еще время, чтобы сыграться. Я читал американскую спортивную прессу — никто не предполагал, что «Атланта» Миранчука дойдет так далеко. Более того, многие не верили, что команда в принципе выйдет в плей-офф. Все были уверены, что «Интер» окажется сильнее, но в футбол играют не деньги, а мяч круглый, как говорится. Надо ли Миранчуку сейчас ехать в сборную? Не нам с вами решать за игрока, как поступать в такой ситуации», — цитирует «ВсеПроСпорт» Мещерякова.

В воскресенье, 10 ноября, «Атланта» обыграла «Интер Майами» (3:2) в третьем матче и победила в серии 2-1. Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голевой передачей.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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