Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Игры
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 00:00

«Интер Майами» — «Шарлотт»: прямая трансляция матча (видео) — смотреть

Прямая трансляция матча МЛС «Интер Майами» — «Шарлотт» начнется в 03.30 мск 12 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

В ночь с 11 на 12 августа в городе Форт Лодердейл (Флорида, США) «Интер Майами» сыграет с «Шарлотт» в матче четвертьфинала Кубка лиг.

Встреча пройдет на стадионе «Драйв Пинк Стэдиум», начало — в 03.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Кубка лиг «Интер Майами» — «Шарлотт» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

За «Интер Майами» выступает форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 36-летний футболист перешел в клуб из США в июле 2023 года. Ранее он играл за «ПСЖ». В составе команды МЛС Месси провел четыре матча, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Источник: https://www.sport-express.ru/football/mls/
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
0
Читайте также
Легенда КХЛ Данис Зарипов провел прощальный матч в Казани
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
«Интер Майами» расторг контракт с вратарем, который считал, что клуб не готов к переходу Месси
Месси осталось забить один гол до тройки лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»
Тренер «Далласа» заявил, что штрафной для Месси — как пенальти для другого игрока
Месси забил 64-й гол со штрафного и занимает шестое место в истории футбола
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
Лионель Месси: когда следующий матч «Интера Майами» и где смотреть
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МЛС перенесли дебютный матч Месси в регулярном чемпионате
Новости
RSS RSS
Все новости