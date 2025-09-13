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13 сентября 2025, 15:10

Маскерано — о дисквалификации Суареса: «Очевидно, мы принимаем решение МЛС»

Павел Лопатко

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал дисквалификацию нападающего Луиса Суареса за плевок в адрес работника «Сиэтла» после поражения в финале Кубка лиг.

38-летнего уругвайца отстранили на шесть игр в рамках Кубка лиг и дополнительно — на три матча в МЛС.

«Что касается дисквалификации, то, очевидно, мы принимаем решение МЛС. Очевидно, что клуб уже публично согласился с этим решением. Луис также публично выразил свое согласие с командой. Мы обсудили то, что должны были обсудить в частном порядке, и что ж, я думаю, мы наконец-то решили этот вопрос, хотя очевидно, что никому из нас не понравилось, как закончилась игра с «Сиэтлом» и все, что за этим последовало.

Что ж, очевидно, что мы теряем игрока стартового состава, игрока, который был важен на протяжении всего сезона, и это дает нам возможность взглянуть на другие вещи и попытаться заменить его наилучшим образом», — сказал Маскерано на пресс-конференции.

В сезоне-2025 Суарес в 32 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 14 результативных передач.

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Луис Суарес
Хавьер Маскерано
ФК Интер Майами
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