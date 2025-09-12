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12 сентября 2025, 19:16

Миранчук выпал из десятки самых дорогих игроков МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов МЛС.

Цена полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука осталась без изменений — 9 миллионов евро. При этом 29-летний россиянин выпал из топ-10 самых дорогих игроков лиги, он опустился с 10-го (на момент прошлой обновления) на 11-е место.

Первые три места делят Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Родриго Де Пауль («Интер Майами») и Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»). Их стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Также в пятерку входят форвард «Атланты» Эммануэль Латте Лат и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — по 18 миллионов.

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Алексей Миранчук
Лионель Месси
Сон Хын Мин
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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