Миранчук выпал из десятки самых дорогих игроков МЛС

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов МЛС.

Цена полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука осталась без изменений — 9 миллионов евро. При этом 29-летний россиянин выпал из топ-10 самых дорогих игроков лиги, он опустился с 10-го (на момент прошлой обновления) на 11-е место.

Первые три места делят Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Родриго Де Пауль («Интер Майами») и Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»). Их стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Также в пятерку входят форвард «Атланты» Эммануэль Латте Лат и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — по 18 миллионов.