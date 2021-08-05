«Ракув» — «Рубин»: стартовые составы команды на матч Лиги конференций
20:38
«Рубин» проведет дебютный матч в Лиге конференций в рамках третьего отборочного раунда. Казанский клуб на выезде сыграет против польского «Ракува».
Стали известны стартовые составы команды на эту встречу.
«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Невулис, Арсенич, Вдовяк, Полетанович, Папаниколау, Кун, Цебуля, Лопес, Гутковскис.
«Рубин»: Дюпин, Зуев, Бегич, Уремович, Зотов, Шатов, Абильдгор, Йевтич, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Бакаев, Костюков, Сайто, В.Игнатьев, И.Игнатьев, Грицаенко, Мусаев.
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