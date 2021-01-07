В 16-м туре серии А на поле вышли все четыре известных нам представителя из стран постсоветского пространства. Рассказываем, как в Италии оценивают их игру.

Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян празднует забитый мяч в ворота «Кротоне». Фото twitter.com/OfficialASRoma

В январе Генриху Мхитаряну исполнится 32 года. Армянский полузащитник «Ромы» идеально вписывается в этом сезоне в элитный клуб для тех, кому за тридцать. У Генриха — восемь голов и семь голевых передач, он является на сегодня одним из лучших игроков всей серии А. Недаром и за матч против «Кротоне», в котором Мхитарян отдал очередную голевую передачу и уверенно реализовал пенальти, атакующий полузащитник получил от La Gazzetta dello Sport высокую оценку 7.5.

Криштиану Роналду из «Ювентуса», лидирующему в споре бомбардиров с 14 голами, будет в этом году 36. Лидер «Лацио» Чиро Иммобиле, который всего на год младше Мхитаряна, забил 11 голов. 10 мячей на счету главной звезды «Милана» Златана Ибрагимовича, которому и вовсе исполнится в этом году 40! По семь голов забили Эдин Джеко (партнер Мхитаряна по «Роме») и Фабио Квальярелла («Сампдория») — первому исполнится 36 лет, второму уже в январе стукнет 38, и на него претендует сам «Ювентус». Получается, что в элитном клубе тех, кому за тридцать, Мхитарян — один из самых молодых. Так что ждем от него новых подвигов, тем более что мотивация у Генриха отменная: его «Рома» забралась на третье место и всерьез претендует на попадание в Лигу чемпионов.

Элдор Шомуродов

Элдор Шомуродов празднует забитый мяч. Фото genoacfc.it

Давайте порадуемся и за узбекского форварда Элдора Шомуродова. Нет, на лавры звезды серии А он, конечно, пока не претендует, однако с каждым матчем игра этого 25-летнего нападающего «Дженоа» вызывает в Италии все большее и большее уважение. Поначалу экс-форвард «Ростова» казался итальянцам инородным телом на их футбольном небосклоне, но трудолюбие и самоотверженность Элдора вкупе с его желанием быстро выучить итальянский язык помогли Шомуродову снискать уважение как у местных журналистов, так и в среде притязательных болельщиков «Дженоа».

В прошедшем туре его команда уступила в гостях «Сассуоло» со счетом 1:2 и опустилась в зону вылета. Однако единственный гол «Дженоа» как раз и забил Шомуродов. La Gazzetta dello Sport признала его лучшим игроком своей команды в этом матче с оценкой 6.5. Отмечу при этом, что Шомуродов уже второй раз подряд признается лучшим в «Дженоа». Самому старому клубу Италии предстоит жесткая борьба за право остаться в серии А, но вновь (в четвертый раз в своей карьере) возглавивший команду тренер Давиде Баллардини и болельщики «Дженоа» верят, что Шомуродов поможет своим партнерам и самому себе решить эту задачу.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото twitter.com/Atalanta_BC

Ну а теперь о грустном. Да, сама по себе оценка 6.5, которую Алексей Миранчук получил за неполные полчаса против «Пармы», выше тех невысоких баллов, которые ему выставляли в предыдущих матчах. Вот только 6.5 за игру против полумертвой «Пармы» — это нижний балл в рядах «Аталанты». Кроме Миранчука, еще шесть игроков его команды — из общих шестнадцати — получили от La Gazzetta dello Sport такую же оценку, которая никак не выделила Алексея на общем фоне. Добавлю к этому, что ведущая газета Бергамо L'Eco di Bergamo поставила Алексею и вовсе 6.0: по версии самого приближенного к «Аталанте» издания, это наихудший балл в команде.

Можно, конечно, ссылаться на то, что оценки ведущего итальянского спортивного издания — вещь субъективная, а главный тренер «Аталанты» Гасперини ориентируется при выборе состава на очередной матч вовсе не на них. Безусловно, так оно и есть, только вот сам Гасперини, получается, подтверждает мнение итальянских журналистов о том, что пока Алекcей не прогрессирует в составе его команды: в противном случае Миранчук получал бы больше игрового времени. А сегодня Алексею остается только радоваться, что в этом сезоне существует правило пяти замен: при привычных двух или даже трех заменах он рисковал бы совсем не выходить на поле в составе нынешней «Аталанты» с ее небывалой доселе конкуренцией.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский. Фото twitter.com/Atalanta_BC

Что касается игрока сборной Украины Руслана Малиновского, то Джан Пьеро Гасперини чуть ли не каждую неделю публично подчеркивает его ценность и универсальность. Периодически Руслан попадает в стартовый состав, а на поле украинец в любом случае появляется регулярно — его смело можно назвать одним из первых кандидатов на выход на замену в любом матче «Аталанты» (за игру против «Пармы», кстати, Руслан получил от La Gazzetta dello Sport тот же балл, что и наш Миранчук).

Другое дело, что сам Малиновский хотел бы иметь больше игрового времени, откуда и взялись слухи в итальянской прессе о том, что он якобы рассматривает возможность ухода из «Аталанты» как минимум в аренду. Официальных подтверждений этим слухам я лично не видел, поэтому не берусь сказать, насколько они правдивы. По тому же, что я вижу своими глазами (а в этом сезоне мне довелось посмотреть все матчи «Аталанты»), могу сказать только одно: по части самоотдачи, старательности и мотивации у Гасперини точно не может быть претензий к Малиновскому. Вот почему слова тренера о ценности Руслана в качестве одного из твердых игроков основной обоймы звучат абсолютно искренне.