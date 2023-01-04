Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру в Турции

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, 31-летний бразилец уже получил предложения от двух неназванных турецких клубов.

1 января стало известно, что Сандро покинет «Ювентус» по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента. Защитник играет за туринский клуб с августа 2015 года, в этом сезоне он провел 17 матчей за команду и сделал 1 голевую передачу.