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Сегодня, 10:13

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру в Турции

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, 31-летний бразилец уже получил предложения от двух неназванных турецких клубов.

1 января стало известно, что Сандро покинет «Ювентус» по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента. Защитник играет за туринский клуб с августа 2015 года, в этом сезоне он провел 17 матчей за команду и сделал 1 голевую передачу.

Алекс Сандру
Футбол
ФК Ювентус
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 - : -
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 - : -
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Торино – Верона
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 - : -
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 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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Фиорентина – Монца
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Наполи

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