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Сегодня, 22:22

«Аталанта» объявила, что Гасперини останется главным тренером

Ана Горшкова
Корреспондент
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Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжит работу в итальянском клубе, сообщает пресс-служба бергамасков.

«После встречи на высшем уровне, состоявшейся 6 июня, стороны пришли к полному и удовлетворительному соглашению, чтобы вместе продолжить путь, начатый семь лет назад и облагороженный отличными результатами. Весь клуб желают Гасперини хорошей работы!» — говорится в заявлении клуба.

Срок контракта не сообщается, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано до 2025 года. 65-летний специалист возглавляет клуб с 2016 года.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла шестое место в серии А и выступит в Лиге Европы.

Источник: ФК Аталанта
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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В «Аталанте» заявили, что Гасперини продолжит работу в клубе
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
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 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
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Сергей Милинкович-Савич

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Руан Трессолди

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Сассуоло

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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