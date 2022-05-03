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Сегодня, 11:15

«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным

Роман Шишов
Корреспондент
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«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным, информирует Metaratings.ru.

Клуб примет окончательное решение по игроку после прохождения командой первых сборов. Действующее соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 млн евро. За это время он провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/fiorentina-planiruet-rastorgnut-kontrakt-s-kokorinym-1258633/
Александр Кокорин
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