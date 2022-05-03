«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным

«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным, информирует Metaratings.ru.

Клуб примет окончательное решение по игроку после прохождения командой первых сборов. Действующее соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 млн евро. За это время он провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 900 тысяч евро.