«Ювентус» может выкупить Мойзе Кина у «Эвертона» и продать его в «Ниццу»

«Ювентус» хочет избавиться от нападающего Мойзе Кина, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, туринский клуб не рассчитывает на 22-летнего итальянца. С августа прошлого года форвард находится в «Ювентусе» на правах аренды из «Эвертона» до конца июня 2023 года.

Клуб рассматривает возможность выкупа футболиста за 28 миллионов евро с последующей продажей. Сообщается, что в услугах форварда заинтересована французская «Ницца».

В прошлом сезоне Кин забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.