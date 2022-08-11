«Ювентус» может выкупить Мойзе Кина у «Эвертона» и продать его в «Ниццу»
«Ювентус» хочет избавиться от нападающего Мойзе Кина, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, туринский клуб не рассчитывает на 22-летнего итальянца. С августа прошлого года форвард находится в «Ювентусе» на правах аренды из «Эвертона» до конца июня 2023 года.
Клуб рассматривает возможность выкупа футболиста за 28 миллионов евро с последующей продажей. Сообщается, что в услугах форварда заинтересована французская «Ницца».
В прошлом сезоне Кин забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.
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17
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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