Источник: «Наполи» рассматривает возможность усиления состава за счет Гатти
«Наполи» интересуется 26-летним центральным защитником «Ювентуса» Федерико Гатти и планирует попытаться подписать его следующим летом, сообщает Sky Sport Italia.
Гатти может заменить в команде 33-летнего центрального защитника Жуана Жесуса.
В текущем сезоне Гатти сыграл 39 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав две результативные передачи. Его контракт с «Ювентусом» действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
Источник: Skysports Italia
Новости