«Ювентус» и «Милан» претендуют на Асенсио

«Ювентус» и «Милан» следят за игрой полузащитника «Реала» Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo.

Клубы планируют купить 26-летнего футболиста летом 2022 года. В сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Реал» он забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Асенсио с «Реалом» истекает летом 2023 года.

Ранее стало известно, что Асенсио хочет остаться в «Реале», но просит о повышении зарплаты. Мадридский клуб предлагает футболисту 4-летнее соглашение с той же зарплатой, что и сейчас — 4,5 миллиона евро в год. Еще 1,5 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов за достижение целей.