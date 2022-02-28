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Сегодня, 21:00

Буффон поделился эмоциями от продления контракта с «Пармой»

Виктория Кравченко
Джанлуиджи Буффон с женой и детьми.
Фото Twitter

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон прокомментировал продление своего контракта с итальянским клубом.

«Сегодня хороший день для меня и для всей моей семьи. Я продлил свой контракт с «Пармой» до 2024 года. Несколько месяцев назад я вернулся сюда из-за сильной привязанности, которая всегда была у меня с городом и людьми. Теперь эта связь стала еще сильнее.

Я надеюсь, что болельщики и город счастливы, как и мои дети. Сегодня все четверо были со мной: благодаря им, а особенно Иларии я никогда не чувствую тяжести возраста! Только свежая энергия, позитивная энергия и прекрасные мечты для реализации вместе!» — написал Буффон в Twitter.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года. 44-летний Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом. Предыдущее соглашение действовало до 2023 года.

Джанлуиджи Буффон
ФК Парма
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